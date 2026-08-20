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Эвакуация детей принудительная: как уговаривают жителей села под Харьковом 📹

Общество 18:35   20.08.2026
Елена Нагорная
Эвакуация детей принудительная: как уговаривают жителей села под Харьковом 📹

В селе Безруки Дергачевской громады сотрудники полиции и службы по делам детей убеждали местных жителей выехать на более безопасные территории. Обязательную эвакуацию из населенного пункта, и в частности принудительную — семей с детьми, Совет обороны области объявил еще 3 июля.

Правоохранители посетили такие семьи с детьми, которые остаются в селе, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Нахождение детей на территории, где существует постоянная угроза обстрелов, представляет опасность для их жизни и здоровья. Родителям разъяснили порядок проведения обязательной эвакуации, возможности получения помощи при выезде и дальнейшего размещения», — говорится в публикации.

Отдельно правоохранители разъяснили родителям их ответственность за обеспечение безопасности детей и последствия невыполнения требований по обязательной эвакуации с опасных территорий.

Как сообщала МГ «Объектив», 3 июля на заседании Совета обороны области приняли решение о расширении зоны эвакуации из громад Купянского, Богодуховского и Харьковского районов. В Дергачевской громаде обязательная эвакуация и принудительная эвакуация детей была объявлена ​​из поселков Питомник, Новое, Слатино, а также сел Русская Лозовая, Соленый Яр, Безруки, Лещенки.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 18:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Безруки Дергачевской громады сотрудники полиции и службы по делам детей убеждали местных жителей выехать на более безопасные территории.".