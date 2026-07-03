Дергачевщина, Купянский и Богодуховский районы: зону эвакуации расширили

На заседании Совета обороны области приняли решение о расширении зоны эвакуации из громад Купянского, Богодуховского и Харьковского районов.

«Будем производить и обязательную эвакуацию, и принудительную эвакуацию семей с детьми. Это решение принято, чтобы заблаговременно вывести гражданское население и обезопасить его от возможных военных угроз», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

В Шевченковской громаде ввели обязательную эвакуацию из 41 населенного пункта: Аркадевка, Богодаровка, Василенково, Великие Хутора, Верхнезорянское, Гетмановка, Горожановка, Гроза, Журавка, Зорянское, Ивановка, Колесниковка, Лелюковка, Максимовка, Малые Крынки, Никольское, Мировое, Новый Лиман, Новостепановка, Огурцовка, Отрадное, Александровка, Алексеевка, Петровка, Петрополье, Полтава, Раевка, Сазоновка, Самарское, Ставище, Семеновка, Станиславка, Старый Чизвик, Сумское, Татьяновка, Троицкое, Худоярово и поселок Шевченково.

ввели обязательную эвакуацию из 41 населенного пункта: Аркадевка, Богодаровка, Василенково, Великие Хутора, Верхнезорянское, Гетмановка, Горожановка, Гроза, Журавка, Зорянское, Ивановка, Колесниковка, Лелюковка, Максимовка, Малые Крынки, Никольское, Мировое, Новый Лиман, Новостепановка, Огурцовка, Отрадное, Александровка, Алексеевка, Петровка, Петрополье, Полтава, Раевка, Сазоновка, Самарское, Ставище, Семеновка, Станиславка, Старый Чизвик, Сумское, Татьяновка, Троицкое, Худоярово и поселок Шевченково. В Богодуховском районе эвакуация будет осуществляться из поселков Ульяновка и Заречное, сел Ивановка, Затишное, Воскресеновка, Корбины Иваны, Шкарлаты, Девятибратово, Зарябинка, Леськовка, Константиновка и Снеги.

эвакуация будет осуществляться из поселков Ульяновка и Заречное, сел Ивановка, Затишное, Воскресеновка, Корбины Иваны, Шкарлаты, Девятибратово, Зарябинка, Леськовка, Константиновка и Снеги. В Дергачевской громаде обязательная эвакуация и обязательная эвакуация детей принудительно объявлена ​​в поселках Питомник, Новое, Слатино, а также селах Русская Лозовая, Соленый Яр, Безруки, Лещенки.

Синегубов призывает жителей этих населенных пунктов не пренебрегать собственной безопасностью и эвакуироваться.

«Эвакуация будет производиться в тесной коммуникации с волонтерами, правоохранителями и спасателями. Их будут доставлять в наши транзитные центры, где эвакуированные получают всю необходимую поддержку – продуктовые и непродовольственные наборы, юридическую, психологическую и денежную помощь», — подчеркнул начальник ХОВА.

Напомним, из-за значительного ухудшения ситуации и угрозы FPV-дронов Дергачевская городская военная администрация готовила обращение в Совет обороны Харьковской области с просьбой объявить обязательную эвакуацию детей принудительным способом из четырех населенных пунктов: Русская Лозовая, Слатино, Безруки и Лещенки.