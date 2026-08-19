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Земли на Харьковщине незаконно присвоили — прокуратура судилась

Общество 12:34   19.08.2026
Виктория Яковенко
Земли на Харьковщине незаконно присвоили — прокуратура судилась

Правоохранители через суд вернули громаде в Харьковской области более 21 га земли.

«Частное общество незаконно присвоило более 21 гектара земли, объявив себя правопреемником бывшего коллективного сельскохозяйственного предприятия. Речь идет о четырех земельных участках в селе Кисовка Богодуховского района, которые общество, не имея никаких оснований, оформило на себя», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, ООО использовало государственный акт на право коллективной собственности на землю, выданное еще в 1997 году бывшему КСП.

«Ссылаясь на этот документ, фирма зарегистрировала за собой более 21 га пастбищ, которые находились в собственности Коломацкого поселкового совета. Однако никакого правопреемства фактически не существовало. В состав вновь созданного общества не вошел ни один из 266 членов бывшего КСП, решение о передаче ему имущества не принималось. При этом настоящий правопреемник хозяйства был ликвидирован из-за банкротства», – рассказали в прокуратуре.

Так что правоохранители подали иск в суд. Суд удовлетворил требования прокуратуры и принял истребовать указанные земельные участки в собственность Коломацкого поселкового совета.

Напомним, в Харькове громаде вернут участок площадью почти 13 гектаров по улице Босенковской, на которой расположена часть озера Очерет. Соответствующий иск прокуроров удовлетворил суд.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 12:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители через суд вернули громаде в Харьковской области более 21 га земли.".