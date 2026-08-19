Психологический террор устроила мать своей дочери

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что получили сообщение о случае домашнего насилия в одной из семей. Как оказалось, психологический террор собственной дочери устроила родная мать.

Она систематически унижала пострадавшую и нецензурно выражалась в ее сторону.

«По результатам проверки сотрудники сектора противодействия домашнему насилию отдела превенции ХРУП № 3 составили в отношении обидчицы административный протокол по ст. 173-2 КУоАП и вынесли срочное запретительное предписание. Уважаемые граждане, если вы стали жертвой или свидетелем домашнего насилия – не молчите, обращайтесь за помощью в полицию по номеру 102», – подчеркнули в полиции.