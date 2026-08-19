Психологічний терор влаштувала мати своїй дочці

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що отримали повідомлення про випадок домашнього насильства в одній із сімей. Як виявилось, психологічний терор власній дочці влаштувала рідна мати.

Вона систематично принижувала постраждалу та нецензурно лаялася в її сторону.

“За результатами перевірки співробітники сектору протидії домашньому насильству відділу превенції ХРУП № 3 склали відносно кривдниці адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП та винесли терміновий заборонний припис. Шановні громадяни, якщо ви стали жертвою або свідком домашнього насильства – не мовчіть, звертайтеся по допомогу до поліції за номером 102″, – підкреслили у поліції.