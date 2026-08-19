Live

Психологічний терор влаштувала мати своїй дочці

Події 11:39   19.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Психологічний терор влаштувала мати своїй дочці

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що отримали повідомлення про випадок домашнього насильства в одній із сімей. Як виявилось, психологічний терор власній дочці влаштувала рідна мати.

Вона систематично принижувала постраждалу та нецензурно лаялася в її сторону.

За результатами перевірки співробітники сектору протидії домашньому насильству відділу превенції ХРУП № 3 склали відносно кривдниці адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП та винесли терміновий заборонний припис. Шановні громадяни, якщо ви стали жертвою або свідком домашнього насильства – не мовчіть, звертайтеся по допомогу до поліції за номером 102″, – підкреслили у поліції.

Читайте також: Як Печеніги відновлюються після трагічного обстрілу (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Психологічний терор влаштувала мати своїй дочці
Психологічний терор влаштувала мати своїй дочці
19.08.2026, 11:39
Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці
Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці
19.08.2026, 08:55
Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА
Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА
19.08.2026, 09:17
Новини Харкова — головне 19 серпня: удар по місту, поранений у Слатиному
Новини Харкова — головне 19 серпня: удар по місту, поранений у Слатиному
19.08.2026, 10:59
FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку
FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку
19.08.2026, 10:12
10 років “Металісту 1925”: хто придумав клубу слоган і в чому був “хід конем”
10 років “Металісту 1925”: хто придумав клубу слоган і в чому був “хід конем”
19.08.2026, 10:32

Новини за темою:

18.08.2026
Біля будинків на Салтівці підірвали димові шашки: поліція шукає, хто це зробив
18.08.2026
У Харкові п’яний чоловік ударив кохану по голові: справою зайнялися копи
17.08.2026
Вдарив сина ножем у живіт: чоловіку на Харківщині вручили підозру
16.08.2026
Бійка з ТЦК сталася в Харкові – поліція розбирається (відео)
15.08.2026
Сварка з чоловіком обернулася побиттям: жінка звинувачує коханого в насильстві


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Психологічний терор влаштувала мати своїй дочці», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 11:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як виявилось, психологічний терор власній дочці влаштувала рідна мати.".