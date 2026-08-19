Землі на Харківщині незаконно привласнили – прокуратура судилася

Правоохоронці через суд повернули громаді на Харківщині понад 21 га землі.

«Приватне товариство незаконно привласнило понад 21 гектар землі, оголосивши себе правонаступником колишнього колективного сільськогосподарського підприємства. Йдеться про чотири земельні ділянки у селі Кисівка Богодухівського району, які товариство, не маючи жодних підстав, оформило на себе», – зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, ТОВ використало державний акт на право колективної власності на землю, виданий ще у 1997 році колишньому КСП.

«Посилаючись на цей документ, фірма зареєструвала за собою понад 21 га пасовищ, які перебували у власності Коломацької селищної ради. Однак жодного правонаступництва фактично не існувало. До складу новоствореного товариства не увійшов жоден із 266 членів колишнього КСП, рішення про передачу йому майна не ухвалювалося. При цьому справжній правонаступник господарства був ліквідований через банкрутство», – розповіли в прокуратурі.

Тож правоохоронці подали позов до суду. Суд задовольнив вимоги прокуратури та ухвалив витребувати вказані земельні ділянки з незаконного володіння товариства у власність Коломацької селищної ради.

Нагадаємо, у Харкові громаді повернуть ділянку площею майже 13 гектарів по вулиці Босенківській, на якій розташована частина озера Очерет. Відповідний позов прокурорів задовольнив суд.

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