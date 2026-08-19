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Харьков получил полмиллиарда от государства: на что город увеличит расходы

Общество 17:51   19.08.2026
Елена Нагорная
Харьков получил полмиллиарда от государства: на что город увеличит расходы

Харьковский городской совет на сессии 19 августа внес изменения в бюджет на текущий год.

Необходимость корректировки возникла в связи с поступлением в город 452,9 миллиона гривен государственной дотации для территорий, подвергшихся негативному влиянию из-за полномасштабной агрессии РФ, сообщили в департаменте бюджета и финансов горсовета.

Также Харьков получил субвенции на питание учащихся начальных классов (2,2 миллиона гривен) и приобретение оборудования и обеспечение безопасной образовательной среды (1,7 миллиона гривен).

За счет дотации и перераспределения бюджетных средств горсовет увеличит расходы на:

  • капитальный и текущий ремонт жилого фонда;

  • закупку асфальтобетонных смесей и материалов для ремонта дорог;

  • ремонт автобусов, трамвайных вагонов и покрытия путей;

  • приобретение топлива для пассажирских автобусных перевозок;

  • зарплаты работникам зоопарка и закупку кормов для животных.

Кроме того, бюджет города пополнился на 10 миллионов гривен благотворительной помощи от «ПриватБанка». Эти средства направят на приобретение мобильных укрытий для Харькова.

Напомним, также на сессии 19 августа присвоили звание «Почетный гражданин города Харькова» девятерым деятелям — военным, ученым, чиновнице, бизнесмену, энергетику и директору ХНАТОБа.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 17:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской совет на сессии 19 августа внес изменения в бюджет на текущий год.".