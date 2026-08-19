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«Надеюсь, что будет лучше» — Терехов о подготовке Алексеевки к зиме

Общество 16:41   19.08.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Надеюсь, что будет лучше» — Терехов о подготовке Алексеевки к зиме Фото: Харьковский горсовет

Слишком рано оценивать подготовку Харькова к зиме, считает мэр Игорь Терехов. При этом он отметил, что в городе очень многое делается.

«Это оценят зимние дела. Я очень осторожен буду в высказывании. Готовимся, но, к сожалению, не все зависит от нас, а зависит от того, каким типом оружия будут нас обстреливать, как будет разворачиваться система противовоздушной обороны, как будут построены укрытия, за что мы не отвечаем, а государственные учреждения отвечают. То есть очень много составляющих», — подчеркнул городской голова, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он поблагодарил всех причастных к подготовке к зиме в Харькове, заявив, что сделаны «удивительные вещи».

Отдельно Терехов ответил, удалось ли лучше подготовить Алексеевку к зиме в этом году, учитывая проблемы района в прошлые годы.

«Надеюсь, что будет лучше», — сказал он.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 16:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Слишком рано оценивать подготовку Харькова к зиме, считает мэр Игорь Терехов. При этом он отметил, что в городе очень многое делается.".