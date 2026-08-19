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Терехов о тарифах в Харькове: почему повысили на воду и вырастут ли другие

Общество 14:47   19.08.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Терехов о тарифах в Харькове: почему повысили на воду и вырастут ли другие

Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, почему в городе приняли решение о повышении тарифов на централизованное холодное водоснабжение и водоотведение.

Отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив», городской голова отметил, что если бы КП «Харьковводоканал» не присоединили к КП «Харьковские тепловые сети», то тарифы выросли бы гораздо раньше.

«У нас был самый низкий по Украине тариф вообще, мы его не повышали. И если бы не было повышения электроэнергии, горюче-смазочных материалов и минимальной заработной платы, мы бы удерживали до сих пор. Но катастрофически растут реагенты, а мы используем реагенты. Очень выросли топливо и электроэнергия. Доставка воды в Харьков — 140 км. Вы понимаете, сколько тратится сегодня, несмотря ни на что, электроэнергии. Кроме этого, я хочу сказать, что среди всех больших городов мы после повышения имеем самые низкие тарифы», — подчеркнул Терехов.

На вопрос, не будут ли дорожать другие коммунальные услуги вслед за водой и канализацией, мэр ответил так: «Что касается отопления, это будет определять правительство, НКРЭКУ, потом все остальное. Что касается повышения, нужно понимать, что мы очень долго удерживаем на самой низкой планке тарифы. Относительно повышения тарифа на водоснабжение и канализационные услуги была такая потребность сегодня. Но я хочу сказать, что мы удерживали до последнего, но есть определенные требования НКРЭКУ относительно повышения».

Как информировала МГ «Объектив», более чем в три раза поднимут тарифы на воду и канализацию в Харькове. О повышении цен сообщила пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети». Тарифы планируют повышать в два этапа – с 1 октября этого года и 1 января следующего. Коммунальщики подчеркнули, что даже после второго этапа харьковчане будут платить за эти услуги гораздо меньше, чем жители многих украинских городов.

Напомним также, КП «Харьковводоканал» присоединили к КП «Харьковские тепловые сети» 30 апреля 2025 года на внеочередной сессии горсовета. Тогда в департаменте по вопросам обеспечения жизнедеятельности города рассчитывали, что благодаря такая реорганизации удастся удерживать тарифы во время военного положения и в течение определенного времени после его прекращения.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 14:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, почему в городе приняли решение о повышении тарифов на централизованное холодное водоснабжение и водоотведение.".