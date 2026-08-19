Терехов про тарифи у Харкові: чому підвищили на воду та чи зростуть інші

Мер Харкова Ігор Терехов пояснив, чому в місті ухвалили рішення щодо підвищення тарифів на централізоване холодне водопостачання та водовідведення.

Відповідаючи на питання кореспондентки МГ «Об’єктив», міський голова зазначив, що якби КП «Харківводоканал» не приєднали до КП «Харківські теплові мережі», то тарифи зросли б набагато раніше.

«Ми мали найнижчий по Україні тариф взагалі, ми його не підвищували. І якби не було підвищення електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та мінімальної заробітної плати, ми б утримували і досі. Але катастрофічно зростають реагенти, а ми використовуємо реагенти. Дуже зросли паливо і електроенергія. Доставка води до міста Харкова – 140 км. Ви розумієте, скільки витрачається сьогодні, попри все, електроенергії. Крім цього, я хочу сказати, що серед усіх великих міст, ми після підвищення маємо найнижчі тарифи», – підкреслив Терехов.

На питання, чи не дорожчатимуть інші комунальні послуги слідом за водою на каналізацією, мер відповів так: «Що стосується опалення, це буде визначати уряд, НКРЕКП, потім все інше. Що стосується підвищення, потрібно розуміти, що ми дуже довго утримуємо на найнижчій планці тарифи. Щодо підвищення тарифу на водопостачання і каналізаційні послуги, була така потреба сьогодні. Але, я хочу сказати, що ми утримували до останнього, але є певні вимоги НКРЕКП щодо підвищення».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у понад три рази піднімуть тарифи на воду та каналізацію в Харкові. Про підвищення цін повідомила пресслужба КП «Харківські теплові мережі». Тарифи планують підвищувати у два етапи – з 1 жовтня цього року та 1 січня наступного. Комунальники наголосили, що навіть після другого етапу харків’яни платитимуть за ці послуги значно менше, ніж жителі багатьох українських міст.

Нагадаємо також, КП «Харківводоканал» приєднали до КП «Харківські теплові мережі» 30 квітня 2025 року на позачерговій сесії міськради. Тоді у департаменті з питань забезпечення життєдіяльності міста розраховували, що завдяки такій реорганізації вдасться утримувати тарифи під час воєнного стану та протягом певного часу після його припинення.