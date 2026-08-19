Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова в четвер: адреси

Холодну воду відключать у частинах Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів з 8:00 до 20:00 20 серпня.

Про це повідомляє КП «Харківводоканал». Причина – проведення планових робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду.

Водопостачання буде припинене у частині Індустріального району, обмеженої: вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатською, вул. Л. Пастера, пров. 1-м Котлаським, вул. Зеленодольською, вул. В. Клочкова, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;

Немишлянського району, обмеженої: вул. Свистуна, з/д полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пр. Велозаводським, вул. Високогірною, вул. Ясеневою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, сел. Новозахідним;

Слобідського району, обмеженої: вул. Танкопія, пр. П. Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій до вул. Танкопія.

Нагадаємо, у понад три рази піднімуть тарифи на воду та каналізацію в Харкові. Про підвищення цін на холодне водопостачання та водовідведення повідомила пресслужба КП «Харківські теплові мережі». Тарифи планують підвищувати у два етапи – з 1 жовтня цього року та 1 січня наступного. Комунальники наголосили, що навіть після другого етапу підвищення тарифів харків’яни платитимуть за ці послуги значно менше, ніж жителі багатьох українських міст.