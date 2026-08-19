Live

Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова в четвер: адреси

Суспільство 12:06   19.08.2026
Вікторія Яковенко
Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова в четвер: адреси

Холодну воду відключать у частинах Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів з 8:00 до 20:00 20 серпня.

Про це повідомляє КП «Харківводоканал». Причина – проведення планових робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду.

Водопостачання буде припинене у частині Індустріального району, обмеженої: вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатською, вул. Л. Пастера, пров. 1-м Котлаським, вул. Зеленодольською, вул. В. Клочкова, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;

Немишлянського району, обмеженої: вул. Свистуна, з/д полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пр. Велозаводським, вул. Високогірною, вул. Ясеневою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, сел. Новозахідним;

Слобідського району, обмеженої: вул. Танкопія, пр. П. Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій до вул. Танкопія.

Нагадаємо, у понад три рази піднімуть тарифи на воду та каналізацію в Харкові. Про підвищення цін на холодне водопостачання та водовідведення повідомила пресслужба КП «Харківські теплові мережі». Тарифи планують підвищувати у два етапи – з 1 жовтня цього року та 1 січня наступного. Комунальники наголосили, що навіть після другого етапу підвищення тарифів харків’яни платитимуть за ці послуги значно менше, ніж жителі багатьох українських міст.

Читайте також: На головному флагштоку у Харкові з’явився новий стяг

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Харків отримав пів мільярда від держави: на що місто збільшить витрати
Харків отримав пів мільярда від держави: на що місто збільшить витрати
19.08.2026, 17:51
Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова в четвер: адреси
Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова в четвер: адреси
19.08.2026, 12:06
Нові фонтани та “креативний сквер”: що відомо про нові проєкти в Харкові
Нові фонтани та “креативний сквер”: що відомо про нові проєкти в Харкові
19.08.2026, 15:18
По цвинтарю в Харкові вдарив ворожий БпЛА 19 серпня
По цвинтарю в Харкові вдарив ворожий БпЛА 19 серпня
19.08.2026, 16:28
Загинули воїн НГУ і агент РФ: вирок співучасниці теракту на Харківщині
Загинули воїн НГУ і агент РФ: вирок співучасниці теракту на Харківщині
19.08.2026, 16:00
Терехов про тарифи у Харкові: чому підвищили на воду та чи зростуть інші
Терехов про тарифи у Харкові: чому підвищили на воду та чи зростуть інші
19.08.2026, 14:47

Новини за темою:

19.08.2026
Харків отримав пів мільярда від держави: на що місто збільшить витрати
19.08.2026
Почесних харків’ян побільшало на дев’ять: кому міськрада надала це звання
19.08.2026
«Маю надію, що буде краще» – Терехов про підготовку Олексіївки до зими
19.08.2026
По цвинтарю в Харкові вдарив ворожий БпЛА 19 серпня
19.08.2026
Нові фонтани та “креативний сквер”: що відомо про нові проєкти в Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова в четвер: адреси», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 12:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Холодну воду відключать у частинах Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів з 8:00 до 20:00 20 серпня.".