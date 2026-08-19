На головному флагштоку у Харкові з’явився новий стяг

У пресслужбі мерії повідомили, що нове полотнище підняли над Харковом.

У повідомленні зазначили, що на головному флагштоці в Харкові замінили полотно на більше з нагоди свят.

“Фахівці СКП «Харківзеленбуд» вранці зняли менший штормовий стяг та підняли велике полотнище“, – додали в мерії.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що сад Шевченка продовжують прикрашати до Дня міста й Дня Незалежності та планують завершити основні роботи до п’ятниці. Головна тема оформлення цього року – яскравість та різноманітність фарб кінця літа. Комунальники самі створювали весь декор, дотримуючись концепції: не витрачати гроші на нове, а переосмислити наявні матеріали.