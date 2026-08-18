Дзеркала та різнобарв’я: чим дивуватиме харків’ян на День міста сад Шевченка

Сад Шевченка продовжують прикрашати до Дня міста й Дня Незалежності та планують завершити основні роботи до п’ятниці. Головна тема оформлення цього року – яскравість та різноманітність фарб кінця літа. Комунальники самі створювали весь декор, дотримуючись концепції: не витрачати гроші на нове, а переосмислити наявні матеріали.

“Локації – це наш дуб на центральній алеї, це локація біля центрального фонтану, — розповів речник КП «Центральний парк» Андрій Кравченко. – Окрема локація – це алея арок від станції метро «Університет» до центральної алеї. Так само кругла площа біля каскаду озер, альтанки, за квадратним фонтаном – окрема локація з каретою. Тобто ми говоримо про те, що майже вся центральна частина саду Шевченка буде прикрашена до свята міста, до Дня Незалежності”.

Підготовка розпочалася ще місяць тому. За словами Кравченка, для створення прикрас комунальники використали матеріали, які вже були задіяні в оформленні святкових локацій у попередні роки. Кошти витрачали лише на розхідники — клей, двосторонній скотч та інше.

“Навіть оці лілеї, які плавають в озері, — це елементи обладнання наших старих операторських кабін, що були всередині обшиті пластиком. Кабінки були знищені. Ми переробили матеріал і створили такі лілеї”, — говорить Кравченко.

«Головна ідея цього свята — це яскравість та різнобарвність кінця літа, коли вже зібраний врожай, коли нас природа тішить такими яскравими фарбами. А з іншого боку, ви побачите на кожній локації дзеркала, дуже багато їх. Це якраз таке нагадування, що кожен має змогу побачити позитивні емоції всередині себе, зробити собі на згадку селфі чи просто згадати, як він виглядає, коли він щасливий», — додає речник КП.

Основні роботи з оформлення, за словами Кравченка, планують завершити до п’ятниці, і всі святкові інсталяції прикрашатимуть центр міста щонайменше два тижні. Містян, які гулятимуть садом, закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

«Стежте за сповіщеннями й в разі потреби переходьте до найближчого укриття. Це або наш оперний театр, або метро «Університет», щоб не наражатись на небезпеку», — підкреслив Кравченко.

У комунальному підприємстві вже розмірковують над концепцією оформлення саду Шевченка до зимових свят.



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