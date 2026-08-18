Зеркала и яркость: чем будет удивлять харьковчан на День города сад Шевченко

Сад Шевченко продолжают украшать ко Дню города и Дню Независимости и планируют завершить основные работы до пятницы. Главная тема оформления в этом году — яркость и разнообразие красок конца лета. Коммунальщики сами создавали весь декор, придерживаясь концепции: не тратить деньги на новое, а переосмыслить уже имеющиеся материалы.

«Локации — это наш дуб на центральной аллее, это локация возле центрального фонтана, — рассказал спикер КП «Центральный парк» Андрей Кравченко. — Отдельная локация — это аллея арок от станции метро «Университет» к центральной аллее. Также круглая площадь возле каскада озер, беседки, за квадратным фонтаном — отдельная локация с каретой. То есть мы говорим, что почти вся центральная часть сада Шевченко будет украшена к празднику города, ко Дню Независимости».

Подготовка началась еще месяц назад. По словам Кравченко, для создания украшений коммунальщики использовали материалы, которые уже были задействованы в оформлении праздничных локаций в предыдущие годы. Средства тратили только на расходники — клей, двухсторонний скотч и прочее.

«Даже эти лилии, которые плавают в озере, — это элементы оборудования наших старых операторских кабин, которые внутри были обшиты пластиком. Кабинки были уничтожены. Мы переработали материал и создали такие лилии», — говорит Кравченко.

«Главная идея этого праздника — это яркость и разнообразие красок конца лета, когда уже собран урожай, когда нас природа радует такими яркими красками. А с другой стороны, вы увидите на каждой локации зеркала, очень много их. Это как раз такое напоминание, что каждый может увидеть позитивные эмоции внутри себя, сделать себе на память селфи или просто вспомнить, как он выглядит, когда счастлив», — добавляет спикер КП.

Основные работы по оформлению, по словам Кравченко, планируют завершить к пятнице, и все праздничные инсталляции будут украшать центр города как минимум две недели. Горожан, которые будут гулять по саду, призывают не игнорировать воздушные тревоги.

«Следите за оповещениями и в случае необходимости переходите в ближайшее укрытие. Это либо наш оперный театр, либо метро «Университет», чтобы не подвергаться опасности», — подчеркнул Кравченко.

В коммунальном предприятии уже размышляют над концепцией оформления сада Шевченко к зимним праздникам.



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