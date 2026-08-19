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На главном флагштоке в Харькове появилось новое полотнище

Общество 10:53   19.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
На главном флагштоке в Харькове появилось новое полотнище Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии проинформировали, что новое полотнище подняли над Харьковом. 

Главный флаг Харькова
Фото: ХГС

В сообщении отметили, что на главное флагштоке в Харькове заменили полотно на большее по случаю праздников.

Главный флаг Харькова
Фото: ХГС

«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» утром сняли меньшее штормовое знамя и подняли большое полотнище», – добавили в мэрии.

Главный флаг Харькова
Фото: ХГС

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что сад Шевченко продолжают украшать ко Дню города и Дню Независимости и планируют завершить основные работы до пятницы. Главная тема оформления в этом году — яркость и разнообразие красок конца лета. Коммунальщики сами создавали весь декор, придерживаясь концепции: не тратить деньги на новое, а переосмыслить уже имеющиеся материалы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 10:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии проинформировали, что новое полотнище подняли над Харьковом. ".