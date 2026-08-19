На главном флагштоке в Харькове появилось новое полотнище

В пресс-службе мэрии проинформировали, что новое полотнище подняли над Харьковом.

В сообщении отметили, что на главное флагштоке в Харькове заменили полотно на большее по случаю праздников.

«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» утром сняли меньшее штормовое знамя и подняли большое полотнище», – добавили в мэрии.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что сад Шевченко продолжают украшать ко Дню города и Дню Независимости и планируют завершить основные работы до пятницы. Главная тема оформления в этом году — яркость и разнообразие красок конца лета. Коммунальщики сами создавали весь декор, придерживаясь концепции: не тратить деньги на новое, а переосмыслить уже имеющиеся материалы.