Ворог вдарив по Харкову ввечері 3 жовтня

У Харкові близько 19:00 зафіксували «приліт».

Доповнено о 19:20. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворожий удар в Шевченківському районі зафіксували на відкритій території. Без пошкоджень та постраждалих.

19:07. Влучання – по АЗС у Шевченківському районі. Наслідки уточнюються, написав мер Харкова Ігор Терехов.

Інформація про постраждалих наразі не надходила, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, близько 09:00 окупанти FPV-дроном атакували автомобіль Renault на автошляху Золочів-Дергачі поблизу села Маслії. Внаслідок удару загинув 66-річний мешканець селища Золочів. Автомобіль знищений, повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

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