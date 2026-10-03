Собака впав у люк в Харкові: тварину врятували комунальники

У Харкові врятували собаку, який впав у люк.

У КП “Центр поводження з тваринами” повідомили, що напередодні, 2 жовтня, під час прибирання вулиць комунальники помітили собаку, який впав в люк і не міг самостійно вибратися.

До КП одразу звернулась адміністрація Холодногірського району. Фахівці підприємства оперативно прибули на місце, дістали налякану тварину з люка та привезли до притулку.

«На щастя, ця історія завершилася добре! Після ветеринарного огляду з’ясувалося, що собака здоровий, ознак виснаження немає, а сама пригода обійшлася лише стресом. Наразі собака перебуває в безпеці під наглядом працівників нашого притулку», – розповіли у КП.

Нагадаємо, військовослужбовці бригади “Ахіллес” врятували кішку з кошенятами з палаючого бліндажу та привезли тварин до притулку в Харкові.