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Собака впав у люк в Харкові: тварину врятували комунальники

Суспільство 19:01   03.10.2026
Вікторія Яковенко
Собака впав у люк в Харкові: тварину врятували комунальники Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

У Харкові врятували собаку, який впав у люк.

У КП “Центр поводження з тваринами” повідомили, що напередодні, 2 жовтня, під час прибирання вулиць комунальники помітили собаку, який впав в люк і не міг самостійно вибратися.

До КП одразу звернулась адміністрація Холодногірського району. Фахівці підприємства оперативно прибули на місце, дістали налякану тварину з люка та привезли до притулку.

«На щастя, ця історія завершилася добре! Після ветеринарного огляду з’ясувалося, що собака здоровий, ознак виснаження немає, а сама пригода обійшлася лише стресом. Наразі собака перебуває в безпеці під наглядом працівників нашого притулку», – розповіли у КП.

Нагадаємо, військовослужбовці бригади “Ахіллес” врятували кішку з кошенятами з палаючого бліндажу та привезли тварин до притулку в Харкові.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2026 в 19:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові врятували собаку, який впав у люк.".