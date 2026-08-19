«Маю надію, що буде краще» – Терехов про підготовку Олексіївки до зими

Занадто рано оцінювати підготовку Харкова до зими, вважає мер Ігор Терехов. При цьому він зазначив, що у місті дуже багато роблять.

«Це оцінять зимові справи. Я дуже обережний буду у висловлюванні. Готуємось, але, на жаль, не все залежить від нас, а залежить від того, яким типом зброї будуть нас обстрілювати, як буде розгортатися система протиповітряної оборони, як будуть побудовані укриття, за що не ми відповідаємо, а державні установи відповідають. Тобто дуже багато складових», – підкреслив міський голова, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Він подякував усім причетним до підготовки до зими у Харкові, заявивши, що зроблені «дивовижні речі».

Окремо Терехов відповів, чи вдалося цьогоріч краще підготувати Олексіївку до зими, враховуючи проблеми району в минулі роки.

«Маю надію, що буде краще», – сказав він.