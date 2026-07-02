Есть ли угроза Харькову? Задоренко сообщил, что происходит в Казачьей Лопани

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко подтверждает: две недели назад враг «начал продвижение в Казачью Лопань». По его словам, последние пять дней там идут боевые действия. Он рассказал, как россиянам удалось просочиться в населенный пункт и успокоил, что ситуация контролируемая.

«В Казачьей Лопани произошла инфильтрация военных РФ, которые зашли в населенный пункт, к последним улицам, выходящим в госграницу. Важно понимать, что речь не идет о масштабном наступлении. Это военные, которые делятся по 2-5 человек, переодеваются в гражданскую одежду, маскируясь под жителей, на велосипедах, просачиваются в населенный пункт. Сейчас силами 58-й бригады ВСУ и подразделением «Скеля» проводятся определенные действия по зачистке Казачьей Лопани от российских войск», – рассказал Задоренко в эфире «Суспільне. Студія».

Он отметил, что накопления оккупантов в каком-то месте не наблюдалось. Эта инфильтрация происходит без артиллерии и тяжелой техники.

«Если бы враг имел большие силы на этом направлении, заходя в Казачью Лопань, он бы уже поднимал свои государственные флаги и отчитывался бы о том, что они имеют определенный успех на Харьковском направлении. Этой работы от российских военных мы не видим, это свидетельствует о том, что они активно прячутся в домах и даже боятся где-то поднять флаг, потому что будут мгновенно уничтожены», — говорит начальник Дергачевской МВА.

Он подчеркивает, что сейчас разгоняется большая информационная паника вокруг Казачьей Лопани. Поэтому призывает людей не паниковать.

«Что будто враг захватил поселок, есть угроза захвата Харькова. Как глава Дергачевской ГВА я могу сказать, что ситуация действительно сложная, но она контролируемая. ВСУ находятся в Казачьей Лопане, где ведут боевые действия, я уверен, что они стабилизируют ситуацию и не дадут врагу продвинуться в сторону Харькова», — сказал Задоренко.

По его данным, в Казачьей Лопане сейчас проживают около 100 человек. Эвакуация оттуда возможна только с помощью ВСУ.

«Заехать в Казачью Лопань сейчас у нас возможности нет вместе с полицейскими. Потому, что враг постоянно контролирует FPV-дронами воздушное пространство. Для того, чтобы эвакуировать оттуда людей, нужно подбирать или определенные погодные условия, определенный промежуток времени и с помощью ВСУ проводить эвакуацию из этих приграничных населенных пунктов. Или местные жители самостоятельно выходят в ближайшие населенные пункты, такие как Слатино, и оттуда уже эвакуируют работники военной администрации в Харьков или Дергачи», — рассказал Задоренко.