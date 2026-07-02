Чи є загроза Харкову? Задоренко повідомив, що відбувається в Козачій Лопані

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко підтверджує: два тижні тому ворог «почав просування в Козачу Лопань». За його словами, останні п’ять днів там йдуть бойові дії. Він розповів як росіянам вдалося просочитися до населеного пункту та заспокоїв, що ситуація контрольована.

«У Козачу Лопань відбулась інфільтрація військових РФ, які зайшли до населеного пункту, до останніх вулиць, які виходять до держкордону. Важливо розуміти, що мова не йде про масштабний наступ. Це військові які діляться по 2-5 людей, переодягаються в цивільний одяг, маскуючись під мешканців, на велосипедах, просочуються до населеного пункту. Зараз силами 58-ї бригади ЗСУ та підрозділом «Скеля» проводяться певні дії по зачистці Козачої Лопані від російських військ», – розповів Задоренко в етері «Суспільне. Студія».

Він зазначив, що накопичення окупантів у якомусь місці не спостерігалось. Ця інфільтрація відбувається без артилерії та важкої техніки.

«Якби ворог мав великі сили на цьому напрямку, заходячи у Козачу Лопань вони б уже підіймали свої державні прапори і звітували б про те, що вони мають певний успіх на Харківському напрямку. Цієї роботи від російських військових ми не бачимо, це свідчить про те, що вони активно переховуються у будинках і навіть бояться десь підняти прапор, бо будуть миттєво знищені», – каже начальник Дергачівської МВА.

Він підкреслює: зараз розганяється велика інформаційна паніка навколо Козачої Лопані. Тож, закликає людей не панікувати.

«Що начебто ворог захопив селище, є загроза захоплення Харкова. Як голова Дергачівської МВА я можу сказати, що ситуація дійсно складна, але вона контрольована. ЗСУ знаходяться в Козачій Лопані, де ведуть бойові дії, я впевнений, що вони стабілізують ситуацію і не дадуть ворогу просунутись в бік Харкова», – сказав Задоренко.

За його даними, у Козачій Лопані наразі мешкають близько 100 людей. Евакуація звідти можлива лише за допомогою ЗСУ.

«Заїхати в Козачу Лопань зараз у нас можливості немає разом з поліцейськими. Тому, що ворог постійно контролює FPV-дронами повітряний простір. Для того, щоб евакуювати звідти людей треба підбирати або певні погодні умови, певний проміжок часу і за допомогою ЗСУ проводити евакуацію з цих прикордонних населених пунктів. Або місцеві мешканці самостійно виходять до найближчих населених пунктів, таких як Слатине, і звідти вже евакуюють працівники військової адміністрації до Харкова чи Дергачів», – розповів Задоренко.