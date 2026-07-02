Live

Чи є загроза Харкову? Задоренко повідомив, що відбувається в Козачій Лопані

Суспільство 16:12   02.07.2026
Вікторія Яковенко
Чи є загроза Харкову? Задоренко повідомив, що відбувається в Козачій Лопані

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко підтверджує: два тижні тому ворог «почав просування в Козачу Лопань». За його словами, останні п’ять днів там йдуть бойові дії. Він розповів як росіянам вдалося просочитися до населеного пункту та заспокоїв, що ситуація контрольована.

«У Козачу Лопань відбулась інфільтрація військових РФ, які зайшли до населеного пункту, до останніх вулиць, які виходять до держкордону. Важливо розуміти, що мова не йде про масштабний наступ. Це військові які діляться по 2-5 людей, переодягаються в цивільний одяг, маскуючись під мешканців, на велосипедах, просочуються до населеного пункту. Зараз силами 58-ї бригади ЗСУ та підрозділом «Скеля» проводяться певні дії по зачистці Козачої Лопані від російських військ», – розповів Задоренко в етері «Суспільне. Студія».

Він зазначив, що накопичення окупантів у якомусь місці не спостерігалось. Ця інфільтрація відбувається без артилерії та важкої техніки.

«Якби ворог мав великі сили на цьому напрямку, заходячи у Козачу Лопань вони б уже підіймали свої державні прапори і звітували б про те, що вони мають певний успіх на Харківському напрямку. Цієї роботи від російських військових ми не бачимо, це свідчить про те, що вони активно переховуються у будинках і навіть бояться десь підняти прапор, бо будуть миттєво знищені», – каже начальник Дергачівської МВА.

Він підкреслює: зараз розганяється велика інформаційна паніка навколо Козачої Лопані. Тож, закликає людей не панікувати.

«Що начебто ворог захопив селище, є загроза захоплення Харкова. Як голова Дергачівської МВА я можу сказати, що ситуація дійсно складна, але вона контрольована. ЗСУ знаходяться в Козачій Лопані, де ведуть бойові дії, я впевнений, що вони стабілізують ситуацію і не дадуть ворогу просунутись в бік Харкова», – сказав Задоренко.

За його даними, у Козачій Лопані наразі мешкають близько 100 людей. Евакуація звідти можлива лише за допомогою ЗСУ.

«Заїхати в Козачу Лопань зараз у нас можливості немає разом з поліцейськими. Тому, що ворог постійно контролює FPV-дронами повітряний простір. Для того, щоб евакуювати звідти людей треба підбирати або певні погодні умови, певний проміжок часу і за допомогою ЗСУ проводити евакуацію з цих прикордонних населених пунктів. Або місцеві мешканці самостійно виходять до найближчих населених пунктів, таких як Слатине, і звідти вже евакуюють працівники військової адміністрації до Харкова чи Дергачів», – розповів Задоренко.

Читайте також: “Загроза FPV”: влада Дергачівщини просить ХОВА оголосити евакуацію

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Робота у Харкові й області: кому готові платити 60 тисяч гривень (вакансії)
Робота у Харкові й області: кому готові платити 60 тисяч гривень (вакансії)
02.07.2026, 16:43
БпЛА вдарили по Харкову: що відомо (доповнено)
БпЛА вдарили по Харкову: що відомо (доповнено)
02.07.2026, 12:41
Масована атака на Київ: кількість загиблих зростає, пожежі (фото)
Масована атака на Київ: кількість загиблих зростає, пожежі (фото)
02.07.2026, 14:49
Який насправді має вигляд «руський мир»: Куп’янськ з висоти показали воїни 📹
Який насправді має вигляд «руський мир»: Куп’янськ з висоти показали воїни 📹
02.07.2026, 13:19
Смертельний конфлікт у Харкові: жінку до смерті побив співмешканець – НПУ
Смертельний конфлікт у Харкові: жінку до смерті побив співмешканець – НПУ
02.07.2026, 13:35
Новини Харкова — головне 2 липня: «приліт», паніка навколо Козачої Лопані
Новини Харкова — головне 2 липня: «приліт», паніка навколо Козачої Лопані
02.07.2026, 16:17

Новини за темою:

02.07.2026
Робота у Харкові й області: кому готові платити 60 тисяч гривень (вакансії)
02.07.2026
Напад на ТЦК у Харкові: потерпілий не має претензій, «цікавий момент»
02.07.2026
Схема з бронюванням у КП в Харкові: посадовець розкаявся, його судитимуть
02.07.2026
Смертельний конфлікт у Харкові: жінку до смерті побив співмешканець – НПУ
02.07.2026
Понад 200 будинків постраждали у Харкові через удари КАБів (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чи є загроза Харкову? Задоренко повідомив, що відбувається в Козачій Лопані», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 16:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко підтверджує: два тижні тому ворог «почав просування в Козачу Лопань».".