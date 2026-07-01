“Загроза FPV”: влада Дергачівщини просить ХОВА оголосити евакуацію

Через значне погіршення безпекової ситуації та загрозу FPV-дронів Дергачівська міська військова адміністрація готує звернення до Ради оборони Харківської області з проханням оголосити обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб з чотирьох населених пунктів: ​Руська Лозова, ​Слатине, ​Безруки та ​Лещенки.

​Про це МГ “Об’єктив” повідомив речник Дергачівської МВА Олександр Кулік.

​За його словами, таке рішення було прийнято під час наради під головуванням начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, до якої також долучилися заступник начальника управління цивільного захисту ХОВА та керівництво Координаційного гуманітарного центру області.

​«Обговорювалось питання з приводу погіршення безпекової ситуації у громаді загалом, оскільки зараз три населених пункти на кордоні — це Ветеринарне, Шевченка і Гранів — окуповані російськими військовими», — зазначив речник.

​Основною причиною для запровадження примусової евакуації є висока інтенсивність російських дронових атак.

​«Кількість FPV-дронів, які залітають і щодня завдають ударів по громаді, зокрема по Слатиному, по Руській Лозовій, продовжує не зменшуватись, скажімо так, і ці ситуації постійно виникають. Тому було прийнято рішення про те, щоб звернутися до Ради оборони області з проханням оголосити обов’язкову евакуацію дітей з родинами у примусовий спосіб», — пояснив Кулік.

​Наразі адміністрація завершує підготовку документів. Очікується, що звернення буде подано найближчим часом, можливо, вже сьогодні. Подальший розгляд питання залежить від Ради оборони області, проте в МВА підкреслюють, що ХОВА максимально сприяє розгляду таких безпекових ініціатив у стислі терміни.

​Звернення МВА стосуватиметься Слатинського, Русько-Лозівського та Безруківського старостинських округів. Загалом йдеться про чотири населені пункти, де наразі перебувають понад 300 дітей із родинами: