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“Значне погіршення ситуації” – Задоренко про евакуацію на Дергачівщині

Суспільство 11:56   01.07.2026
Оксана Горун
“Значне погіршення ситуації” – Задоренко про евакуацію на Дергачівщині Скриншот

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко закликав сім’ї з дітьми евакуюватися з населених пунктів Слатинського та Русько-Лозівського старостинських округів.

“У зв’язку зі значним погіршенням безпекової ситуації наполегливо рекомендуємо родинам з дітьми евакуюватися, – написав Задоренко вранці 1 липня. – Останнім часом ворог суттєво активізував застосування ударних безпілотників по прикордонних територіях Харківщини. Через постійну загрозу атак ворожих дронів перебування у Слатиному і Руській Лозовій є вкрай небезпечним та становить пряму загрозу здоров’ю і життю мирних мешканців, особливо дітей”.

Він наголосив, що навіть якщо не буде масованих обстрілів, небезпека може виникнути будь-якої миті.

Тим, хто згоден евакуюватися, рекомендують звертатися до Координаційного гуманітарного центру за телефоном цілодобової гарячої лінії 203 або за номерами екстрених служб 102 та 112.

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Нагадаємо, російська армія намагається прорватися до населених пунктів біля кордону в Дергачівській громаді. ВСУ вже підтвердили присутність ворога в селі Гранів. А також – спроби закріпитися в Козачій Лопані.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 11:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко закликав сім’ї з дітьми евакуюватися з населених пунктів Слатинського та Русько-Лозівського старостинських округів".