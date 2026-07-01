“Значне погіршення ситуації” – Задоренко про евакуацію на Дергачівщині

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко закликав сім’ї з дітьми евакуюватися з населених пунктів Слатинського та Русько-Лозівського старостинських округів.

“У зв’язку зі значним погіршенням безпекової ситуації наполегливо рекомендуємо родинам з дітьми евакуюватися, – написав Задоренко вранці 1 липня. – Останнім часом ворог суттєво активізував застосування ударних безпілотників по прикордонних територіях Харківщини. Через постійну загрозу атак ворожих дронів перебування у Слатиному і Руській Лозовій є вкрай небезпечним та становить пряму загрозу здоров’ю і життю мирних мешканців, особливо дітей”.

Він наголосив, що навіть якщо не буде масованих обстрілів, небезпека може виникнути будь-якої миті.

Тим, хто згоден евакуюватися, рекомендують звертатися до Координаційного гуманітарного центру за телефоном цілодобової гарячої лінії 203 або за номерами екстрених служб 102 та 112.

Нагадаємо, російська армія намагається прорватися до населених пунктів біля кордону в Дергачівській громаді. ВСУ вже підтвердили присутність ворога в селі Гранів. А також – спроби закріпитися в Козачій Лопані.