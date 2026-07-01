“Значне погіршення ситуації” – Задоренко про евакуацію на Дергачівщині
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко закликав сім’ї з дітьми евакуюватися з населених пунктів Слатинського та Русько-Лозівського старостинських округів.
“У зв’язку зі значним погіршенням безпекової ситуації наполегливо рекомендуємо родинам з дітьми евакуюватися, – написав Задоренко вранці 1 липня. – Останнім часом ворог суттєво активізував застосування ударних безпілотників по прикордонних територіях Харківщини. Через постійну загрозу атак ворожих дронів перебування у Слатиному і Руській Лозовій є вкрай небезпечним та становить пряму загрозу здоров’ю і життю мирних мешканців, особливо дітей”.
Він наголосив, що навіть якщо не буде масованих обстрілів, небезпека може виникнути будь-якої миті.
Тим, хто згоден евакуюватися, рекомендують звертатися до Координаційного гуманітарного центру за телефоном цілодобової гарячої лінії 203 або за номерами екстрених служб 102 та 112.
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Нагадаємо, російська армія намагається прорватися до населених пунктів біля кордону в Дергачівській громаді. ВСУ вже підтвердили присутність ворога в селі Гранів. А також – спроби закріпитися в Козачій Лопані.