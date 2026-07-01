«Значительное ухудшение ситуации» — Задоренко об эвакуации на Дергачевщине

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко призвал семьи с детьми эвакуироваться из населенных пунктов Слатинского и Русско-Лозовского старостинских округов.

«В связи со значительным ухудшением ситуации безопасности настоятельно рекомендуем семьям с детьми эвакуироваться, — написал Задоренко утром 1 июля. — В последнее время враг существенно активизировал применение ударных беспилотников по приграничным территориям Харьковщины. Из-за постоянной угрозы атак вражеских дронов пребывание в Слатино и Русской Лозовой крайне опасно и представляет прямую угрозу здоровью и жизни мирных жителей, особенно детей».

Он подчеркнул, что даже если не будет массированных обстрелов, опасность может возникнуть в любой момент.

Тем, кто согласен эвакуироваться, рекомендуют обращаться в Координационный гуманитарный центр по телефону круглосуточной горячей линии 203 или по номерам экстренных служб 102 и 112.

Напомним, российская армия пытается прорваться в населенные пункты у границы в Дергачевской громаде. ВСУ уже подтвердили присутствие врага в селе Гранов. А также — попытки закрепиться в Казачьей Лопани.