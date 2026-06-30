Планируют усилить эвакуацию с Дергачевщины, сообщил Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о решениях, принятых депутатами облсовета на внеочередной сессии сегодня, 30 июня.

Синегубов сообщил: во время сессии рассказал о ситуации на фронте. Говорит, ситуация остается стабильной.

«Неизменный приоритет ХОВА — поддержка Сил обороны и усиление подразделений, защищающих небо над Харьковщиной. Постоянно передаем военным необходимые средства, ведь враг увеличивает атаки на гражданскую инфраструктуру. Планируем усиление эвакуации на Купянском и Дергачевском направлениях. Безопасность людей на первом месте, поэтому действуем на опережение и своевременно реагируем на военные вызовы», — отметил начальник ХОВА.

Он также добавил, что в области идет масштабное строительство подземных образовательных пространств. В Песочине построили первый в Украине подземный детсад. Уже в ближайшее время он должен заработать.

«В ходе заседания было принято решение увеличить финансирование комплексной региональной программы «Качественное и полезное питание в заведениях Харьковщины» на 2024–2027 годы почти на 19 миллионов гривен. Средства пойдут на закупку продуктов и оборудования, дезинфекции и бытовой химии, обеспечения логистики топливом, а также зарплату работников предприятия. Офлайн-образование невозможно без качественного и здорового питания. Планируем запустить фабрику-кухню в Лозовской громаде до 1 сентября этого года. На первом этапе сможем обеспечить бесплатными обедами более 8,5 тысячи учеников», — уточнил Синегубов.

Среди других вопросов повестки дня – создание наблюдательных советов при коммунальных некоммерческих предприятиях здравоохранения и реализация ветеранской политики.