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Планируют усилить эвакуацию с Дергачевщины, сообщил Синегубов

Общество 13:09   30.06.2026
Виктория Яковенко
Планируют усилить эвакуацию с Дергачевщины, сообщил Синегубов Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о решениях, принятых депутатами облсовета на внеочередной сессии сегодня, 30 июня.

Синегубов сообщил: во время сессии рассказал о ситуации на фронте. Говорит, ситуация остается стабильной.

«Неизменный приоритет ХОВА — поддержка Сил обороны и усиление подразделений, защищающих небо над Харьковщиной. Постоянно передаем военным необходимые средства, ведь враг увеличивает атаки на гражданскую инфраструктуру. Планируем усиление эвакуации на Купянском и Дергачевском направлениях. Безопасность людей на первом месте, поэтому действуем на опережение и своевременно реагируем на военные вызовы», — отметил начальник ХОВА.

Он также добавил, что в области идет масштабное строительство подземных образовательных пространств. В Песочине построили первый в Украине подземный детсад. Уже в ближайшее время он должен заработать.

«В ходе заседания было принято решение увеличить финансирование комплексной региональной программы «Качественное и полезное питание в заведениях Харьковщины» на 2024–2027 годы почти на 19 миллионов гривен. Средства пойдут на закупку продуктов и оборудования, дезинфекции и бытовой химии, обеспечения логистики топливом, а также зарплату работников предприятия. Офлайн-образование невозможно без качественного и здорового питания. Планируем запустить фабрику-кухню в Лозовской громаде до 1 сентября этого года. На первом этапе сможем обеспечить бесплатными обедами более 8,5 тысячи учеников», — уточнил Синегубов.

Среди других вопросов повестки дня – создание наблюдательных советов при коммунальных некоммерческих предприятиях здравоохранения и реализация ветеранской политики.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 13:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о решениях, принятых депутатами облсовета на внеочередной сессии сегодня, 30 июня.".