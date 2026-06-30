Live

Планують посилити евакуацію з Дергачівщини, повідомив Синєгубов

Суспільство 13:09   30.06.2026
Вікторія Яковенко
Планують посилити евакуацію з Дергачівщини, повідомив Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про рішення, які ухвалили депутати облради на позачерговій сесії сьогодні, 30 червня.

Синєгубов повідомив: під час сесії розповів про ситуацію на фронті. Каже: ситуація залишається стабільною.

«Незмінний пріоритет ХОВА — підтримка Сил оборони та посилення підрозділів, які захищають небо над Харківщиною. Постійно передаємо військовим необхідні засоби, адже ворог нарощує атаки на цивільну інфраструктуру. Плануємо посилення евакуації на Куп’янському та Дергачівському напрямках. Безпека людей — на першому місці, тому діємо на випередження та своєчасно реагуємо на воєнні виклики», – зазначив начальник ХОВА.

Він також додав, що в області триває масштабне будівництво підземних освітніх просторів. У Пісочині звели перший в Україні підземний дитсадок. Уже найближчим часом він має запрацювати.

«Під час засідання ухвалили рішення збільшити фінансування комплексної регіональної програми «Якісне та корисне харчування в закладах Харківщини» на 2024–2027 роки майже на 19 мільйонів гривень. Кошти підуть на закупівлю продуктів і обладнання, засобів дезінфекції та побутової хімії, забезпечення логістики паливом, а також зарплату працівників підприємства. Офлайн-освіта неможлива без якісного та здорового харчування. Плануємо запустити фабрику-кухню в Лозівській громаді до 1 вересня цього року. На першому етапі зможемо забезпечити безкоштовними обідами понад 8,5 тисячі учнів», – уточнив Синєгубов.

Серед інших питань порядку денного – створення наглядових рад при комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я та реалізація ветеранської політики.

Читайте також: Трегубов про Козачу Лопань: Намагаються створити настирливий плацдарм

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Дітям у Харкові погрожували предметом, схожим на пістолет: подробиці
Дітям у Харкові погрожували предметом, схожим на пістолет: подробиці
30.06.2026, 14:04
Скільки ударів по АЗС зафіксували на Харківщині з початку року: дані поліції
Скільки ударів по АЗС зафіксували на Харківщині з початку року: дані поліції
30.06.2026, 12:45
Які райони Харкова вже варто затягнути антидроновими сітками – офіцер ППО
Які райони Харкова вже варто затягнути антидроновими сітками – офіцер ППО
30.06.2026, 11:51
«Трагічні події на трасі Харків-Суми»: дрони атакували вантажівку й маршрутку
«Трагічні події на трасі Харків-Суми»: дрони атакували вантажівку й маршрутку
30.06.2026, 12:08
Новини Харкова — головне 30 червня: атаки БпЛА, закриті переходи у метро
Новини Харкова — головне 30 червня: атаки БпЛА, закриті переходи у метро
30.06.2026, 13:46
Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція у Харкові
Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція у Харкові
30.06.2026, 11:36

Новини за темою:

30.06.2026
Скільки ударів по АЗС зафіксували на Харківщині з початку року: дані поліції
30.06.2026
«Трагічні події на трасі Харків-Суми»: дрони атакували вантажівку й маршрутку
29.06.2026
«Загубили» у декларації понад 22,3 млн грн: підозри депутатам на Харківщині
29.06.2026
Різноробочий хотів знищити важливе обладнання УЗ на Харківщині – СБУ
29.06.2026
Змушувала доньку зніматися у відео для дорослих: підозрюють матір з Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Планують посилити евакуацію з Дергачівщини, повідомив Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 13:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про рішення, які ухвалили депутати облради на позачерговій сесії сьогодні, 30 червня.".