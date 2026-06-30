Планують посилити евакуацію з Дергачівщини, повідомив Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про рішення, які ухвалили депутати облради на позачерговій сесії сьогодні, 30 червня.

Синєгубов повідомив: під час сесії розповів про ситуацію на фронті. Каже: ситуація залишається стабільною.

«Незмінний пріоритет ХОВА — підтримка Сил оборони та посилення підрозділів, які захищають небо над Харківщиною. Постійно передаємо військовим необхідні засоби, адже ворог нарощує атаки на цивільну інфраструктуру. Плануємо посилення евакуації на Куп’янському та Дергачівському напрямках. Безпека людей — на першому місці, тому діємо на випередження та своєчасно реагуємо на воєнні виклики», – зазначив начальник ХОВА.

Він також додав, що в області триває масштабне будівництво підземних освітніх просторів. У Пісочині звели перший в Україні підземний дитсадок. Уже найближчим часом він має запрацювати.

«Під час засідання ухвалили рішення збільшити фінансування комплексної регіональної програми «Якісне та корисне харчування в закладах Харківщини» на 2024–2027 роки майже на 19 мільйонів гривень. Кошти підуть на закупівлю продуктів і обладнання, засобів дезінфекції та побутової хімії, забезпечення логістики паливом, а також зарплату працівників підприємства. Офлайн-освіта неможлива без якісного та здорового харчування. Плануємо запустити фабрику-кухню в Лозівській громаді до 1 вересня цього року. На першому етапі зможемо забезпечити безкоштовними обідами понад 8,5 тисячі учнів», – уточнив Синєгубов.

Серед інших питань порядку денного – створення наглядових рад при комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я та реалізація ветеранської політики.