Підземний дитсадок у Пісочині під Харковом готовий на 100%: коли відкриють

Перший в Україні підземний дитячий садок у Пісочинській громаді Харківської області готовий на 100%. Наразі триває процедура введення об’єкта в експлуатацію — усі документи подали минулого тижня, повідомив на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Я думаю, що за тиждень, максимум два, буде прийнято позитивне рішення, і ми будемо його відкривати, і діти будуть там вже навчатись», — сказав Синєгубов.

Загалом в області зараз реалізують два проєкти підземних садочків — у Пісочині та Дергачах.

Паралельно триває будівництво підземних шкіл. Синєгубов розраховує, що до кінця року в області їх буде вже до 30, й це дозволить забезпечити змішаною або повноцінною офлайн-освітою близько 100 тисяч дітей. Формат занять визначатимуть на місцях громади, зважаючи на безпекову ситуацію та логістику шкільних автобусів.

У листопаді 2025 року на будівництві дитсадка в Пісочині побувала кореспондентка МГ “Об’єктив”. Тоді голова громади Олег Чернобай припускав, що садочок можуть відкрити у березні 2026-го, проте тоді для завершення будівництва не вистачало 55 мільйонів гривень. Підземний дитсадок вміщатиме 226 осіб — дітей та вихователів, тобто у дві зміни охоплять більш як пів тисячі малюків. Але використати саме цей проєкт в інших населених пунктах не вийде, тому що його розробляли з урахуванням уже наявних поряд споруд, з якими садочок утворює цілісний дошкільний комплекс.