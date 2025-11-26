Перший в Україні підземний дитсадок під Харковом: яким він буде (відео)

Підземний дитячий садок будують з нуля в селищі Пісочин. Він має стати першим таким об’єктом не тільки на Харківщині, але й у всій Україні. Саме в Пісочинській громаді раніше були побудовані з нуля перші дві підземні школи в області. Дитсадок-укриття в Пісочині готовий на 60% і його планують відкрити в березні 2026-го, однак для завершення будівництва не вистачає 55 мільйонів гривень. Їх очікують отримати до кінця року. Підземний дитсадок вміщатиме 226 осіб – дітей і вихователів, тобто у дві зміни охоплять понад пів тисячі малюків. Але використовувати саме цей проєкт в інших населених пунктах не вийде, тому що його розробляли з урахуванням вже наявних поруч споруд, з якими садок утворює цілісний дошкільний комплекс. Як одній громаді вдалося домогтися такої щільності підземних просторів для дітей, МГ «Об’єктив» розповів її голова Олег Чернобай.

Олег Чернобай, Пісочинський селищний голова

Якщо ми цього робити не будемо, то люди, молоді сім’ї з дітьми не залишаться в громаді, вони вийдуть в умовно безпечніші місця. Або взагалі виїдуть за межі нашої держави.

Так Чернобай пояснює головну мету будівництва підземних просторів для дітей. Раніше громада першою в області, тобто після Харкова, звела дві підземні школи – в Коротичі та Пісочині. І нині планує першою в Україні побудувати підземний дитсадок.

Олег Синєгубов, начальник ХОВА

І за два-три місяці у нас з’явиться перший в Харківській області й у країні такого масштабу підземний дитячий садочок на 500+ дітей.



<br />

Масштабувати проєкт на інші регіони не вдасться. Адже підземний садочок вписували у простір з уже наявними спорудами.

Оксана Ноздріна, директорка Пісочинського закладу дошкільної освіти

Від початку була в нас будівля, в якій знаходилося 16 груп. Потім у 2021 році почалося будівництво нової будівлі, в якій повинно було відкритися п’ять груп. Але почалася війна і все зупинилося. І у 2024 році будівництво відновилося.

Тобто підземний садочок будують паралельно із завершенням нового корпуса. Який, як очікують, прийматиме дітей після завершення війни. Тому проєкт комплексний. Торік його розробка коштувала до півтора мільйона гривень.

Максим Шульгін, головний інженер проєктної організації “Шарлі”

Площа укриття становить 1100 квадратів, залякає на глибині 6 метрів.

Особливу увагу приділили доступності приміщень для маломобільних груп. Уже збудовані два безпечні та безбар’єрні переходи, які поєднують укриття зі старим та новим корпусами дитсадка. Обидва переходи, а також аварійні виходи з укриття будуть обладнані підйомниками.

Максим Шульгін, головний інженер проєктної організації “Шарлі”

Під час розробки проєктної документації ми в основному керувалися ДБНом 2023 року “Захисні споруди цивільного захисту”. Там передбачена вентиляція відповідно до ДБН “Заклади дошкільної освіти”. Також передбачено додаткове опалення цих приміщень, інтерактивні елементи, ліжка у групах. Освітлення також було підібрано саме теплі тони, це не повинно бути холодне світло. Передбачені ще додаткові противибухові двері на входах та в тамбур-шлюзах. Оздоблення було підібрано таким чином, щоб всі матеріали були негорючі. Також тут містяться приміщення для приготування їжі, буфету, санпосту.

Підземний дитсадок вміщатиме 226 осіб. Це діти разом з вихователями та іншим персоналом. Така місткість у рази менша, ніж у підземних шкіл, бо вимоги до садочка зовсім інші.

Олег Чернобай, Пісочинський селищний голова

Більше метрів квадратних на кожного дошкільника, більше медичних кабінетів, кімнат для прийняття їжі й таке інше. У зв’язку з цим вартість на одну дитину в садочку більша при будівництві, ніж при будівництві шкіл.

Оксана Ноздріна, директорка Пісочинського закладу дошкільної освіти

Чекають батьки, чекають діти, чекають наші працівники, тому що ми вже три роки не чуємо дитячого крику, сміху і не бачимо дітей. Будуть перша і друга зміни. Будуть діти працювати з 8-ї ранку, перша зміна, і друга зміна, напевно, з 13-ї години.

Тож поки що залишити дитину у садочку на весь день не вийде, але дві зміни дадуть можливість охопити всю малечу громади. Це з пів тисячі дітей. Наразі готовність підземного дитсадка голова громади оцінює у понад 60%.

Олег Чернобай, Пісочинський селищний голова

На 100% готова сама споруда. Зроблена гідроізоляція ззовні, зворотна засипка ґрунту. Зверху вже здійснюється благоустрій, а саме підготовка до роботи для встановлення дитячих майданчиків. Відсотків на 70-80% вже встановлена система вентиляції. Підведені всі комунікації – водопостачання, водовідведення, електропостачання. Відсотків на 90% вже зроблене оздоблення стін. Фактично, зараз у нас за графіком – це залиття підлоги, виготовлення дверей, а також підйомників.

Генпідрядником будівництва є “Житлобуд-1”. Його працівники зізнаються: до уваги журналістів звикли, адже до цього вже зводили три підземні школи в Харкові. Пан Максим працює разом із дружиною Світланою.

Максим Десятов, працівник ПрАТ “Трест Житлобуд-1”

– Це четвертий об’єкт робимо для дітей. Поштукатурили. Зараз починаємо шпаклювати.

– Роботи ще багато?

– Дуже багато. Людей бракує.

Олег Чернобай, Пісочинський селищний голова

Ставимо собі на меті й графік такий затверджений, щоб у березні наступного року завершити будівельні роботи.

За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, державне фінансування на цей проєкт спочатку передбачено не було, тому шукали інші джерела.

Олег Синєгубов, начальник ХОВА

Кошторис досить важко розрізнити, тому що там зведення було і наземної частини, тобто завершення її, і саме підземне укриття. Взагалі комплекс обійшовся приблизно у 160-180 мільйонів. Однак частина була витрачена ще у 2021 році. Тобто зараз ми фактично дореалізовуємо цей проєкт. Там різні джерела фінансування. Наземна частина – Європейський інвестиційний банк брав участь, зараз дофінансовує держава і місцевий бюджет – 30 мільйонів. Ну і сама підземна частина залишалася 70 мільйонів. Нам ще наразі не вистачає близько 55 мільйонів, однак я переконаний, що ми цю потребу до кінця року закриємо.

Чернобай розкриває секрет: чому громаду обирають для реалізації такої кількості спільних із державою проєктів.

Олег Чернобай, Пісочинський селищний голова

Згідно з вимогами постанови Кабміну, ми повинні співфінансувати не менше, ніж 23%. Але Пісочинська громада фінансує не менше 30%. І коли проводиться конкурс, то, звичайно, оцінка проєктів відбувається в тому числі дуже важлива: а скільки співфінансує громада? Мінімально 23%, а ми кажемо, що готові більше співфінансування зробити, але щоб будівництво відбувалося саме в нашій громаді.

Так вдалося отримати гроші на підземні школи в Пісочині та Коротичі, які відкрили у вересні.

Олег Чернобай, Пісочинський селищний голова

І на сьогодні у нас у змішаному режимі вийшли на навчання більше ніж 2 тисячі учнів. Ми зараз розробляємо такий графік навчання, щоб охопити 100% дітей. Це 2,5 тисячі. Щоб як мінімум двічі на тиждень кожен учень відвідував підземну школу і мав можливість навчатися у змішаному форматі саме очно. І практично нам це вже вдалося реалізувати.

Але на цьому зупинятися не хочуть. Вперше від початку повномасштабної цьогоріч у громаді зросла кількість першачків. Це свідчить про те, що люди з дітьми повертаються, говорить Чернобай.

Читайте також: Харків не зможе побудувати підземний дитсадок за власні кошти