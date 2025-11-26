Первый в Украине подземный детский сад под Харьковом: каким он будет (видео)

Подземный детсад строят с нуля в поселке Песочин. Он должен стать первым таким объектом не только в Харьковской области, но и во всей Украине. Именно в Песочинской громаде ранее были построены с нуля первые две подземные школы в области. Детсад-укрытие в Песочине готов на 60% и его планируют открыть в марте 2026-го, однако для завершения строительства не хватает 55 миллионов гривен. Их ожидают получить до конца года. Подземный детсад будет вмещать 226 человек — детей и воспитателей, то есть в две смены охватят более чем полтысячи малышей. Но использовать именно этот проект в других населенных пунктах не получится, потому что его разрабатывали с учетом уже имеющихся рядом сооружений, с которыми садик образует целостный дошкольный комплекс. Как одной громаде удалось добиться такой плотности подземных пространств для детей, МГ «Объектив» рассказал ее глава Олег Чернобай.

Олег Чернобай, Песочинский поселковый голова

Если мы этого делать не будем, то люди, молодые семьи с детьми не останутся в громаде, они уедут в условно более безопасные места. Или вообще уедут за пределы нашего государства.

Так Чернобай объясняет главную цель строительства подземных пространств для детей. Ранее громада первой в области, то есть после Харькова, построила две подземные школы — в Коротиче и Песочине. И сейчас планирует первой в Украине построить подземный детский сад.

Олег Синегубов, начальник ХОВА

И через два-три месяца у нас появится первый в Харьковской области и в стране такого масштаба подземный детский сад на 500+ детей.

<br />

Масштабировать проект на другие регионы не удастся. Ведь подземный садик вписывали в пространство с уже имеющимися сооружениями.

Оксана Ноздрина, директор Песочинского учреждения дошкольного образования

Сначала у нас было здание, в котором находилось 16 групп. Затем в 2021 году началось строительство нового здания, в котором должно было открыться пять групп. Но началась война и все остановилось. И в 2024 году строительство возобновилось.

То есть подземный садик строят параллельно с завершением нового корпуса. Который, как ожидается, будет принимать детей после окончания войны. Поэтому проект комплексный. В прошлом году его разработка стоила до полутора миллионов гривен.

Максим Шульгин, главный инженер проектной организации «Шарли»

Площадь укрытия составляет 1100 квадратов, оно находится на глубине 6 метров.

Особое внимание уделили доступности помещений для маломобильных групп. Уже построены два безопасных и безбарьерных перехода, которые соединяют укрытие со старым и новым корпусами детского сада. Оба перехода, а также аварийные выходы из укрытия будут оборудованы подъемниками.

Максим Шульгин, главный инженер проектной организации «Шарли»

При разработке проектной документации мы в основном руководствовались ДБН 2023 года «Защитные сооружения гражданской защиты». Там предусмотрена вентиляция в соответствии с ДБН «Учреждения дошкольного образования». Также предусмотрено дополнительное отопление этих помещений, интерактивные элементы, кровати в группах. В освещении также были подобраны именно теплые тона, это не должен быть холодный свет. Предусмотрены еще дополнительные взрывозащитные двери на входах и в тамбур-шлюзах. Отделка была подобрана таким образом, чтобы все материалы были негорючими. Также здесь находится помещения для приготовления пищи, буфета и санпоста.

Подземный детский сад будет вмещать 226 человек. Это дети вместе с воспитателями и другим персоналом. Такая вместимость в разы меньше, чем в подземных школах, потому что требования к детскому саду совсем другие.

Олег Чернобай, Песочинский поселковый голова

Больше квадратных метров на каждого дошкольника, больше медицинских кабинетов, комнат для приема пищи и так далее. В связи с этим стоимость на одного ребенка в садике больше при строительстве, чем при строительстве школ.

Оксана Ноздрина, директор Песочинского учреждения дошкольного образования

Ждут родители, ждут дети, ждут наши работники, потому что мы уже три года не слышим детского крика, смеха и не видим детей. Будут первая и вторая смены. Дети будут работать с 8 утра, первая смена, и вторая смена, наверное, с 13 часов.

Поэтому пока что оставить ребенка в садике на весь день не получится, но две смены дадут возможность охватить всех малышей громады. Это около полутысячи детей. На данный момент готовность подземного детсада глава громады оценивает в более чем 60%.

Олег Чернобай, Песочинский поселковый голова

На 100% готова сама постройка. Сделана гидроизоляция снаружи, обратная засыпка грунта. Сверху уже осуществляется благоустройство, а именно подготовка к установке детских площадок. На 70-80% уже установлена система вентиляции. Подведены все коммуникации — водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. На 90% уже сделана отделка стен. Фактически, сейчас у нас по графику — это заливка пола, изготовление дверей, а также подъемников.

Генеральным подрядчиком строительства является «Жилстрой-1». Его работники признаются: к вниманию журналистов привыкли, ведь до этого уже возводили три подземные школы в Харькове. Максим работает вместе с женой Светланой.

Максим Десятов, работник ЧАО «Трест Житстрой-1»

— Это четвертый объект, который мы делаем для детей. Оштукатурили. Сейчас начинаем шпаклевать.

— Работы еще много?

— Очень много. Не хватает людей.

Олег Чернобай, Песочинский поселковый голова

Мы ставим перед собой цель и утвержден график, чтобы в марте следующего года завершить строительные работы.

По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, государственное финансирование на этот проект изначально не было предусмотрено, поэтому искали другие источники.

Олег Синегубов, начальник ХОВА

Смету довольно трудно различить, потому что там было строительство и наземной части, то есть ее завершение, и именно подземного укрытия. В целом комплекс обошелся примерно в 160-180 миллионов. Однако часть была потрачена еще в 2021 году. То есть сейчас мы фактически дореализовываем этот проект. Там разные источники финансирования. Наземная часть – Европейский инвестиционный банк участвовал, сейчас дофинансирует государство и местный бюджет – 30 миллионов. Ну и сама подземная часть оставалась 70 миллионов. Нам еще пока не хватает около 55 миллионов, однако я убежден, что мы эту потребность до конца года закроем.

Чернобай раскрывает секрет: почему громаду выбирают для реализации такого количества совместных с государством проектов.

Олег Чернобай, Песочинский поселковый голова

Согласно требованиям постановления Кабмина, мы должны софинансировать не менее 23%. Но Песочинская громада финансирует не менее 30%. И когда проводится конкурс, то, конечно, оценка проектов происходит в том числе очень важная: а сколько софинансирует громада? Минимально 23%, а мы говорим, что готовы больше софинансирование сделать, но чтобы строительство происходило именно в нашей громаде.

Так удалось получить деньги на подземные школы в Песочине и Коротиче, которые открыли в сентябре.

Олег Чернобай, Песочинский поселковый голова

И на сегодняшний день у нас в смешанном режиме вышли на обучение более 2 тысяч учеников. Сейчас мы разрабатываем такой график обучения, чтобы охватить 100% детей. Это 2,5 тысячи. Чтобы как минимум два раза в неделю каждый ученик посещал подземную школу и имел возможность учиться в смешанном формате именно очно. И практически нам это уже удалось реализовать.

Но на этом останавливаться не хотят. Впервые с начала полномасштабной в этом году в громаде выросло количество первоклассников. Это свидетельствует о том, что люди с детьми возвращаются, говорит Чернобай.

