Смешанное обучение в Красноградском районе: за парты вернулись 4000 детей
На данный момент для детей в Красноградском районе Харьковщины работают 10 школ, где ученики могут снова обучаться офлайн. Кроме того, открылись и два детсада.
«Решением совета обороны области Красноградский район был изъят из зоны активных или возможных боевых действий. Это позволило начать офлайн-обучение в образовательных учреждениях с имеющимися укрытиями, отвечающими требованиям ГСН», – уточнила пресс-служба ХОВА.
Кроме того, в дальнейшем в школах планируют организовать обучение в несколько смен. Это связано с количеством желающих обучаться онлайн. Ведь, как уверяют в пресс-службе, желающих возобновить офлайн-обучение становится все больше — до сих пор получают новые заявки. В ХОВА подчеркнули: сейчас ребенок может обучаться в стенах школы только с согласия родителей.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: детский садик, офлайн, харьковщина, школа, школьники;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 11:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент для детей в Красноградском районе Харьковщины работают 10 школ, где ученики могут обучаться офлайн. Кроме того, открылись и два детсада".