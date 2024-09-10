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Смешанное обучение в Красноградском районе: за парты вернулись 4000 детей

Общество 11:33   10.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Смешанное обучение в Красноградском районе: за парты вернулись 4000 детей

На данный момент для детей в Красноградском районе Харьковщины работают 10 школ, где ученики могут снова обучаться офлайн. Кроме того, открылись и два детсада.

«Решением совета обороны области Красноградский район был изъят из зоны активных или возможных боевых действий. Это позволило начать офлайн-обучение в образовательных учреждениях с имеющимися укрытиями, отвечающими требованиям ГСН», – уточнила пресс-служба ХОВА.

Кроме того, в дальнейшем в школах планируют организовать обучение в несколько смен. Это связано с количеством желающих обучаться онлайн. Ведь, как уверяют в пресс-службе, желающих возобновить офлайн-обучение становится все больше — до сих пор получают новые заявки. В ХОВА подчеркнули: сейчас ребенок может обучаться в стенах школы  только с согласия родителей.

Читайте также: Учиться в смешанном формате начали в одном из районов Харьковщины (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 11:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент для детей в Красноградском районе Харьковщины работают 10 школ, где ученики могут обучаться офлайн. Кроме того, открылись и два детсада".