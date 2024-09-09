Учиться в смешанном формате начали в одном из районов Харьковщины (фото)

Сегодня, 9 сентября, в Красноградском районе Харьковщины дети начали учиться в смешанном формате, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Впервые с начала полномасштабного вторжения дети увидели своих учителей и одноклассников не с экранов планшетов», — отметил Синегубов.

Сообщается, что заработали два заведения дошкольного образования, в которых будут учиться 125 детей. А также 12 школ — для более двух тысяч учеников. Заявки от родителей еще продолжают поступать, добавил Синегубов.

«Учебные заведения снабжены школьными автобусами для подвоза учеников. Согласно решению Совета обороны, громады Красноградского района могут самостоятельно принимать решения о формате обучения. Вместе с тем, работаем над созданием безопасной образовательной среды в других районах Харьковщины, строим еще шесть защитных сооружений. Дополнительные 2,1 миллиарда гривен государственной субвенции направляем на 23 защитных сооружения, расположенных в 19 громадах Харьковщины. Из них 300 млн грн – переданы на город Харьков», — отметил глава ХОВА.