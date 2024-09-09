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Готовить детей к школе начали на станции метро в Харькове (фото)

Общество 11:13   09.09.2024
Виктория Яковенко
Готовить детей к школе начали на станции метро в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове на станции метро «Имени А. С. Масельского» начали работу группы кратковременного пребывания по подготовке детей к школе.

Как сообщили в Харьковском горсовете, в этом учебном году к занятиям присоединились 125 дошкольников старшего возраста из Немышлянского района.

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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 11:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на станции метро «Имени А. С. Масельского» начали работу группы кратковременного пребывания по подготовке детей к школе.".