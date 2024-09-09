Готовить детей к школе начали на станции метро в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове на станции метро «Имени А. С. Масельского» начали работу группы кратковременного пребывания по подготовке детей к школе.
Как сообщили в Харьковском горсовете, в этом учебном году к занятиям присоединились 125 дошкольников старшего возраста из Немышлянского района.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 11:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на станции метро «Имени А. С. Масельского» начали работу группы кратковременного пребывания по подготовке детей к школе.".