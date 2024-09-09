Готовить детей к школе начали на станции метро в Харькове (фото)

В Харькове на станции метро «Имени А. С. Масельского» начали работу группы кратковременного пребывания по подготовке детей к школе.

Как сообщили в Харьковском горсовете, в этом учебном году к занятиям присоединились 125 дошкольников старшего возраста из Немышлянского района.