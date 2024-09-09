На станції метро у Харкові почалися заняття з підготовки дітей до школи (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харкові на станції метро «Імені О. С. Масельського» почали роботу групи короткотривалого перебування з підготовки дітей до школи.
Як повідомили у Харківській міськраді, цього навчального року до занять долучилися 125 дошкільнят старшого віку з Немишлянського району.
Читайте також: Як облаштували класи на шостій станції метрошколи в Харкові (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, занятия, масельского, метро, станция, Харків, школа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На станції метро у Харкові почалися заняття з підготовки дітей до школи (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на станції метро «Імені О. С. Масельського» почали роботу групи короткотривалого перебування з підготовки дітей до школи.".