На станції метро у Харкові почалися заняття з підготовки дітей до школи (фото)

У Харкові на станції метро «Імені О. С. Масельського» почали роботу групи короткотривалого перебування з підготовки дітей до школи.

Як повідомили у Харківській міськраді, цього навчального року до занять долучилися 125 дошкільнят старшого віку з Немишлянського району.