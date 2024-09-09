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На станції метро у Харкові почалися заняття з підготовки дітей до школи (фото)

Суспільство 11:13   09.09.2024
Вікторія Яковенко
На станції метро у Харкові почалися заняття з підготовки дітей до школи (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові на станції метро «Імені О. С. Масельського» почали роботу групи короткотривалого перебування з підготовки дітей до школи.

Як повідомили у Харківській міськраді, цього навчального року до занять долучилися 125 дошкільнят старшого віку з Немишлянського району.

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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 11:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на станції метро «Імені О. С. Масельського» почали роботу групи короткотривалого перебування з підготовки дітей до школи.".