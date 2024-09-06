Як облаштували класи на шостій станції метрошколи в Харкові (фото)

З нового навчального року прийняла учнів уже шоста станція метрошколи у Харкові – «Імені О. С. Масельського». Тут облаштували чотири класи.

«Тут було повністю перероблено систему освітлення, котра спланована таким чином, що не має чинити шкоду зору дітлахів. Змонтовано систему припливно-витяжної вентиляції з кондиціонуванням та облаштовано туалетні кімнати», — зазначив гендиректор КП „Харківський метрополітен“ Владислав Приймак, передає пресслужба підземки.

За словами Приймака, особливу увагу приділили безпеці – встановили сучасну пожежну сигналізацію та систему оповіщення. В усіх класах є доступ до інтернету. Також виконані роботи із закриття павільйону пішохідного переходу, що веде до метрошколи. На прилеглій території наразі проводиться благоустрій.

Як повідомлялося, реалізація проєкту коштувала 21,3 мільйона гривень, гроші виділив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).



Фото: КП “Харківський метрополітен”



Фото: КП “Харківський метрополітен”



Фото: КП “Харківський метрополітен”



Фото: КП “Харківський метрополітен”



Фото: КП “Харківський метрополітен”



Фото: КП “Харківський метрополітен”

Нагадаємо, у 2023 році навчальні класи облаштували на п’яти станціях: «Перемога», «Університет», «Метробудівників», «Тракторний завод» та «Академіка Павлова». Рішення про створення нових класів на станції «Імені О. С. Масельського» ухвалили 22 травня на засіданні виконавчого комітету міськради. 18 липня пресслужба мерії інформувала, що чотири додаткові приміщення вмістять близько 500 школярів Немишлянського району.

Нагадаємо також, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». Там навчаються 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. До кінця року у Харкові планують звести ще три підземні школи – в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах. Одну з них побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень.