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Розширення харківської метрошколи до 1 вересня: Терехов розповів деталі

Суспільство 17:42   18.07.2024
Олена Нагорна
Розширення харківської метрошколи до 1 вересня: Терехов розповів деталі Фото: Харківська міськрада

Ще чотири додаткові приміщення для близько 500 школярів із Немишлянського району Харкова планують облаштувати до нового навчального року на станції метро «Імені О. С. Масельського».

Мер Ігор Терехов, директор Глобального офісу гуманітарних програм ЮНІСЕФ в Україні Елма Лючія та голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде обговорили проведення там ремонтних робіт, повідомляє пресслужба міськради.

Мер подякував представникам ЮНІСЕФ за фінансову допомогу у перебудові приміщень метро під навчальні класи. Терехов також зазначив, що паралельно місто розпочало будівництво ще трьох підземних шкіл власним коштом.

«Ми маємо шалений попит на навчання дітей у метро та підземних школах, але місць на всіх охочих катастрофічно не вистачає. З початку нового навчального року ми сподіваємося охопити понад 4 тисячі учнів офлайн-форматом, але це все одно дуже незначний відсоток від дітей шкільного віку, які сьогодні проживають у місті. Тому розраховуємо на підтримку всіх партнерів Харкова в цій ініціативі», – зазначив мер.

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Нагадаємо, рішення про створення нових класів у приміщеннях станції метро «Імені О. С. Масельського» ухвалили 22 травня на засіданні виконавчого комітету міськради. Минулого року навчальні класи облаштували на п’яти станціях: «Перемога», «Університет», «Метробудівників», «Тракторний завод» та «Академіка Павлова».

Нагадаємо також, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. Мер Ігор Терехов повідомляв, що до початку нового навчального року у Харкові планують звести ще три підземні школи, розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони. Другу підземну школу в Харкові побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень, а здати її мають до 20 грудня 2024 року.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 17:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще чотири додаткові приміщення для близько 500 школярів із Немишлянського району Харкова планують облаштувати до нового навчального року на станції метро «Імені О. С. Масельського».".