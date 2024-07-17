Live
  • Ср 17.07.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 41.26
  • EUR 44.98

500 млн грн на підземні школи використають в області, Харків грошей не отримає

Економіка 21:22   17.07.2024
Олена Нагорна
500 млн грн на підземні школи використають в області, Харків грошей не отримає

500 мільйонів гривень, виділених із держбюджету на облаштування укриттів у школах Харківщини, будуть вкладені в об’єкти у громадах області. Харків із цієї суми фінансування не отримає.

«Ця субвенція охоплює виключно громади, тобто Харківську область, – розповів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов. – Буде реалізовано приблизно п’ять укриттів. Це нове будівництво у вигляді захисних споруд. Ще одна захисна споруда буде відремонтована. І далі у нас ще громади зробили проєкти на суму понад 3 мільярди гривень. Наразі йдуть перемовини з Офісом президента і з урядом щодо виділення додатково цих коштів для розбудови нашого безпечного освітнього середовища і реалізації офлайн-освіти по двох районах – Красноградському та Лозівському. Крім того, наразі працюємо щодо виділення додаткових коштів саме на місто Харків».

На запитання, яка сума потрібна Харкову, Синєгубов відповів таке: «Щоб щось попросити, потрібно зробити запит. Запит має бути обґрунтований наявністю готових проєктів на реалізацію. Скільки проєктів є, стільки можна просити коштів в уряду. Наразі йдеться про чотири проєкти, які є в наявності у Харкові. Їх ще потрібно доробляти, тому що вони всі завантажуються до системи DREAM. Це міністерська програма. Подекуди там потрібно ще попрацювати, щоб ці проєкти були повноцінні та мали право на життя».

Читайте також: 500 млн грн – на укриття, 63 млн – на автобуси: що отримають школи Харківщини

Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. Мер Ігор Терехов повідомляв, що до початку нового навчального року у Харкові планують звести ще три підземні школи, розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони. Другу підземну школу в Харкові побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень, а здати її мають до 20 грудня 2024 року.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Не ФАБ-3000: Задоренко показав руїни ліцею під Харковом і уточнив тип бомби
Не ФАБ-3000: Задоренко показав руїни ліцею під Харковом і уточнив тип бомби
17.07.2024, 22:06
Вночі росіяни вдарили КАБами по Харківщині – Синєгубов: є руйнування
Вночі росіяни вдарили КАБами по Харківщині – Синєгубов: є руйнування
17.07.2024, 08:31
Гроза, град і шквал: небезпечна погода буде в Харкові й області у четвер
Гроза, град і шквал: небезпечна погода буде в Харкові й області у четвер
17.07.2024, 13:52
500 млн грн на підземні школи використають в області, Харків грошей не отримає
500 млн грн на підземні школи використають в області, Харків грошей не отримає
17.07.2024, 21:22
Синєгубов анонсував енергопроєкт, якого не знав ні Харків, ні область
Синєгубов анонсував енергопроєкт, якого не знав ні Харків, ні область
17.07.2024, 20:23
Світла в Харкові не буде по 12 годин на добу: запровадили новий графік
Світла в Харкові не буде по 12 годин на добу: запровадили новий графік
17.07.2024, 08:58

Новини за темою:

20:23
Синєгубов анонсував енергопроєкт, якого не знав ні Харків, ні область
19:18
Понад два десятки мобільних котелень від ООН встановили на Харківщині
18:41
Яку частину від необхідних “міні-ТЕЦ” уже встановили в Харкові: дані Терехова
15:54
ЗС РФ вночі зруйнували переправу на Харківщині – Синєгубов про обстріли
14:16
10 генераторів отримала Харківщина від ООН – Синєгубов

Ви читали новину: «500 млн грн на підземні школи використають в області, Харків грошей не отримає»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 21:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "500 мільйонів гривень, виділених із держбюджету на облаштування укриттів у школах Харківщини, будуть вкладені в об’єкти у громадах області. Харків із цієї суми фінансування не отримає".