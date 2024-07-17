500 млн грн на підземні школи використають в області, Харків грошей не отримає

500 мільйонів гривень, виділених із держбюджету на облаштування укриттів у школах Харківщини, будуть вкладені в об’єкти у громадах області. Харків із цієї суми фінансування не отримає.

«Ця субвенція охоплює виключно громади, тобто Харківську область, – розповів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов. – Буде реалізовано приблизно п’ять укриттів. Це нове будівництво у вигляді захисних споруд. Ще одна захисна споруда буде відремонтована. І далі у нас ще громади зробили проєкти на суму понад 3 мільярди гривень. Наразі йдуть перемовини з Офісом президента і з урядом щодо виділення додатково цих коштів для розбудови нашого безпечного освітнього середовища і реалізації офлайн-освіти по двох районах – Красноградському та Лозівському. Крім того, наразі працюємо щодо виділення додаткових коштів саме на місто Харків».

На запитання, яка сума потрібна Харкову, Синєгубов відповів таке: «Щоб щось попросити, потрібно зробити запит. Запит має бути обґрунтований наявністю готових проєктів на реалізацію. Скільки проєктів є, стільки можна просити коштів в уряду. Наразі йдеться про чотири проєкти, які є в наявності у Харкові. Їх ще потрібно доробляти, тому що вони всі завантажуються до системи DREAM. Це міністерська програма. Подекуди там потрібно ще попрацювати, щоб ці проєкти були повноцінні та мали право на життя».

Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. Мер Ігор Терехов повідомляв, що до початку нового навчального року у Харкові планують звести ще три підземні школи, розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони. Другу підземну школу в Харкові побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень, а здати її мають до 20 грудня 2024 року.