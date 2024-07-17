500 млн грн на підземні школи використають в області, Харків грошей не отримає
500 мільйонів гривень, виділених із держбюджету на облаштування укриттів у школах Харківщини, будуть вкладені в об’єкти у громадах області. Харків із цієї суми фінансування не отримає.
«Ця субвенція охоплює виключно громади, тобто Харківську область, – розповів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов. – Буде реалізовано приблизно п’ять укриттів. Це нове будівництво у вигляді захисних споруд. Ще одна захисна споруда буде відремонтована. І далі у нас ще громади зробили проєкти на суму понад 3 мільярди гривень. Наразі йдуть перемовини з Офісом президента і з урядом щодо виділення додатково цих коштів для розбудови нашого безпечного освітнього середовища і реалізації офлайн-освіти по двох районах – Красноградському та Лозівському. Крім того, наразі працюємо щодо виділення додаткових коштів саме на місто Харків».
На запитання, яка сума потрібна Харкову, Синєгубов відповів таке: «Щоб щось попросити, потрібно зробити запит. Запит має бути обґрунтований наявністю готових проєктів на реалізацію. Скільки проєктів є, стільки можна просити коштів в уряду. Наразі йдеться про чотири проєкти, які є в наявності у Харкові. Їх ще потрібно доробляти, тому що вони всі завантажуються до системи DREAM. Це міністерська програма. Подекуди там потрібно ще попрацювати, щоб ці проєкти були повноцінні та мали право на життя».
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Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. Мер Ігор Терехов повідомляв, що до початку нового навчального року у Харкові планують звести ще три підземні школи, розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони. Другу підземну школу в Харкові побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень, а здати її мають до 20 грудня 2024 року.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: сінєгубов, укрытия, Харків, школы;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 21:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "500 мільйонів гривень, виділених із держбюджету на облаштування укриттів у школах Харківщини, будуть вкладені в об’єкти у громадах області. Харків із цієї суми фінансування не отримає".