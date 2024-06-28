500 млн грн – на укриття, 63 млн – на автобуси: що отримають школи Харківщини
З держбюджету виділили кошти на облаштування укриттів у навчальних закладах Харківщини, а також на придбання шкільних автобусів.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов після наради у прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зокрема, на облаштування укриттів у школах регіону у 2024 році передбачені кошти з державного бюджету в сумі 500 млн грн. Також до фінансування долучаться громади — 80 млн грн. Йдеться про Коротичанський, Лозівській, Краснопавлівський, Близнюківський, Наталинський, Чемужівський ліцеї.
З держбюджету Харківщина також має отримати 63 млн грн на придбання 22 шкільних автобусів.
«З 1 вересня заплановано початок освітнього процесу у режимі офлайн у Лозівському та Красноградському районах. Необхідно придбати додатково 8 шкільних автобусів для Красноградського району та 36 для Лозівського для комфортного підвозу учнів і якіснішого очного освітнього процесу», – зазначив Синєгубов.
Також за його словами, наразі «відкрите питання» щодо підвозу дітей до дитсадків на шкільних автобусах.
«Є потреба у 37 автобусах, з них спеціально обладнаних для перевезення дітей із особливими освітніми потребами – 2 одиниці. Це дозволить залучити до освітнього процесу 908 дітей», – додав голова ХОВА.
Читайте також: Ще одна підземна школа в Харкові: скільки хочуть витратити і коли побудувати
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобусы, госбюджет, сінєгубов, укрытия, харківщина, хова, школы, шмыгаль;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «500 млн грн – на укриття, 63 млн – на автобуси: що отримають школи Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 12:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З держбюджету виділили кошти на облаштування укриттів у навчальних закладах Харківщини, а також на придбання шкільних автобусів.".