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500 млн грн – на укриття, 63 млн – на автобуси: що отримають школи Харківщини

Суспільство 12:18   28.06.2024
Вікторія Яковенко
500 млн грн – на укриття, 63 млн – на автобуси: що отримають школи Харківщини Фото: Олег Синєгубов

З держбюджету виділили кошти на облаштування укриттів у навчальних закладах Харківщини, а також на придбання шкільних автобусів.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов після наради у прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зокрема, на облаштування укриттів у школах регіону у 2024 році передбачені кошти з державного бюджету в сумі 500 млн грн. Також до фінансування долучаться громади — 80 млн грн. Йдеться про Коротичанський, Лозівській, Краснопавлівський, Близнюківський, Наталинський, Чемужівський ліцеї.

З держбюджету Харківщина також має отримати 63 млн грн на придбання 22 шкільних автобусів.

«З 1 вересня заплановано початок освітнього процесу у режимі офлайн у Лозівському та Красноградському районах. Необхідно придбати додатково 8 шкільних автобусів для Красноградського району та 36 для Лозівського для комфортного підвозу учнів і якіснішого очного освітнього процесу», – зазначив Синєгубов.

Також за його словами, наразі «відкрите питання» щодо підвозу дітей до дитсадків на шкільних автобусах.

«Є потреба у 37 автобусах, з них спеціально обладнаних для перевезення дітей із особливими освітніми потребами – 2 одиниці. Це дозволить залучити до освітнього процесу 908 дітей», – додав голова ХОВА.

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Фото: Олег Синєгубов
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Фото: Олег Синєгубов
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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З держбюджету виділили кошти на облаштування укриттів у навчальних закладах Харківщини, а також на придбання шкільних автобусів.".