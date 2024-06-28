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500 млн грн – на укрытия, 63 млн – на автобусы: что получат школы Харьковщины

Общество 12:18   28.06.2024
Виктория Яковенко
500 млн грн – на укрытия, 63 млн – на автобусы: что получат школы Харьковщины Фото: Олег Синегубов

Из госбюджета выделили средства на обустройство укрытий в учебных заведениях Харьковщины, а также на приобретение школьных автобусов.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов после совещания у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В частности, на обустройство укрытий в школах региона в 2024 году предусмотрены средства из государственного бюджета в сумме 500 млн грн. Также к финансированию присоединятся громады — 80 млн грн. Речь идет о Коротичанском, Лозовском, Краснопавловском, Близнюковском, Наталинском, Чемужовском лицеях.

Из госбюджета Харьковщина также должна получить 63 млн грн на приобретение 22 школьных автобусов.

«С 1 сентября запланировано начало образовательного процесса в режиме офлайн в Лозовском и Красноградском районах. Необходимо приобрести дополнительно 8 школьных автобусов для Красноградского района и 36 для Лозовского для комфортного подвоза учеников и более качественного очного образовательного процесса», — отметил Синегубов.

Также по его словам, сейчас «открытый вопрос» о подвозе детей в детсады на школьных автобусах.

«Есть потребность в 37 автобусах, из них специально оборудованных для перевозки детей с особыми образовательными потребностями – 2 единицы. Это позволит вовлечь в образовательный процесс 908 детей», — добавил глава ХОВА.

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Фото: Олег Синегубов
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Фото: Олег Синегубов
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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 12:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из госбюджета выделили средства на обустройство укрытий в учебных заведениях Харьковщины, а также на приобретение школьных автобусов.".