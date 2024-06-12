Еще одна подземная школа в Харькове: сколько хотят потратить и когда построить

Ожидаемая стоимость строительства противорадиационного укрытия на территории лицея №153 на улице Академика Богомольца в Харькове составляет 70 миллионов гривен.

Тендер на сайте «Prozorro» объявило управление образования Администрации Новобаварского района. Завершить строительство планируют до 20 декабря текущего года.

Как пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр», проект строительства укрытия в Новобаварском районе заказали за 1,5 миллиона гривен у ООО «Танкриабуд».

«Планировалось, что проектные работы должны были завершить до конца марта, однако сроки сдвинулись до конца июня. Интересно, что по проекту расчетная стоимость строительства составляла 47,5 миллиона гривен, однако тендер объявили уже на 70 миллионов гривен», — отмечают активисты.

Также, по их данным, в отличие от проекта первой подземной школы в Индустриальном районе в техническом задании укрытия на улице Богомольца отсутствует мебель.

Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. Мэр Игорь Терехов сообщал, что к началу нового учебного года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы, рассматривают Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы.