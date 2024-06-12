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Ще одна підземна школа в Харкові: скільки хочуть витратити і коли побудувати

Суспільство 14:44   12.06.2024
Олена Нагорна
Ще одна підземна школа в Харкові: скільки хочуть витратити і коли побудувати

Очікувана вартість будівництва протирадіаційного укриття на території ліцею №153 на вулиці Академіка Богомольця в Харкові становить 70 мільйонів гривень.

Тендер на сайті Prozorro оголосило управління освіти Адміністрації Новобаварського району. Завершити будівництво планують до 20 грудня поточного року.

Як пише ГО «Харківський антикорупційний центр», проєкт будівництва укриття у Новобаварському районі замовили за 1,5 мільйона гривень у ТОВ «Танкріабуд».

Планувалось, що проєктні роботи мали завершити до кінця березня, проте терміни посунулись до кінця червня. Цікаво, що за проєктом розрахункова вартість будівництва становила 47,5 мільйона гривень, проте тендер оголосили вже на 70 мільйонів гривень“, – зазначають активісти.

Також, за їхніми даними, на відміну від проєкту першої підземної школи в Індустріальному районі у технічному завданні укриття на вулиці Богомольця відсутні меблі.

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Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. Мер Ігор Терехов повідомляв, що до початку нового навчального року у Харкові планують звести ще три підземні школи, розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очікувана вартість будівництва протирадіаційного укриття на території ліцею №153 на вулиці Академіка Богомольця в Харкові становить 70 мільйонів гривень".