Ще одна підземна школа в Харкові: скільки хочуть витратити і коли побудувати
Очікувана вартість будівництва протирадіаційного укриття на території ліцею №153 на вулиці Академіка Богомольця в Харкові становить 70 мільйонів гривень.
Тендер на сайті Prozorro оголосило управління освіти Адміністрації Новобаварського району. Завершити будівництво планують до 20 грудня поточного року.
Як пише ГО «Харківський антикорупційний центр», проєкт будівництва укриття у Новобаварському районі замовили за 1,5 мільйона гривень у ТОВ «Танкріабуд».
“Планувалось, що проєктні роботи мали завершити до кінця березня, проте терміни посунулись до кінця червня. Цікаво, що за проєктом розрахункова вартість будівництва становила 47,5 мільйона гривень, проте тендер оголосили вже на 70 мільйонів гривень“, – зазначають активісти.
Також, за їхніми даними, на відміну від проєкту першої підземної школи в Індустріальному районі у технічному завданні укриття на вулиці Богомольця відсутні меблі.
Читайте також: Місць у школах під землею в Харкові восени побільшає: як подати заяву
Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. Мер Ігор Терехов повідомляв, що до початку нового навчального року у Харкові планують звести ще три підземні школи, розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони.
Читайте також: Шкіл під землею в Харкові поки що вистачає на 8% учнів – понад 3 тисячі дітей
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Новобаварский район, подземная школа, укрытие, Харків, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ, школа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ще одна підземна школа в Харкові: скільки хочуть витратити і коли побудувати»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 14:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очікувана вартість будівництва протирадіаційного укриття на території ліцею №153 на вулиці Академіка Богомольця в Харкові становить 70 мільйонів гривень".