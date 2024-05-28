Місць у школах під землею в Харкові восени побільшає: як подати заяву

Чотири нові навчальні осередки планують обладнати на станції метро “Імені О. С. Масельського”, розповіла на брифінгу за підсумками навчального року керівниця департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

“Це буде шоста станція. За підтримки ЮНІСЕФ вона буде створюватись. І за державної підтримки Німеччини вона буде облаштовуватись. У нас вже є такі домовленості. І ще у нас є один осередок. Ми його розглядаємо. Я поки озвучувати не буду, щоб ви потім не сказали, що я вам збрехала. Але ми плануємо розширюватися… Уже зараз Немишлянський район активно працює з батьками над тим, хто з дітей бажає навчатися офлайн. Індустріальний район – майже всі охочі будуть охоплені, бо ми зможемо у підземній школі позмінно навчати півтори тисячі дітей“, – зазначила Деменко.

Розширення освітньої мережі у захисних спорудах, за її словами, у наступному навчальному році дозволить охопити офлайн-навчанням на 1,5-2 тисячі більше дітей (нині це понад 3 тисячі). Пріоритет – початкова школа. Так, на навчання у новій підземній школі в Індустріальному районі вже подали близько тисячі заяв, із них 350 – у перші класи.

“Ми намагаємося задовольнити потреби батьків. Але якщо нам не вдасться задовольнити всіх, то, без образ, перш за все ми будемо зараховувати до офлайн-навчання першокласників і початкову школу… Для 9, 10, 11 класів онлайн-навчання взагалі не проблема. А для малюків, для 6, 7, 8-річних дітей – це дуже складно. По-перше, це складно самій сім’ї, бо мамі, бабусі чи батькові треба сидіти поруч допомагати. Друге, для малої дитини три-чотири уроки в гаджеті щодня – це шкідливо. Рівень соціалізації, рівень формування колективу – нульовий”, – пояснила Деменко.

За прогнозом міськосвіти, усього у вересні до перших класів у Харкові підуть 7,5 тисячі дітей, 5 тисяч батьків уже подали заяви.

“Заяви ми приймаємо у будь-якому варіанті. Електронною поштою, на мобільний телефон, в будь-якому меседжі. Чи директорові, чи класному керівникові, аби лише ми бачили, що це заява від батьків, і вони в тому ж електронному вигляді можуть надіслати документи дітей. І це може бути й офлайн, якщо батьки хочуть особисто познайомитися зі школою“, – додала керівниця департаменту.

Нагадаємо, рішення про створення нових класів у приміщеннях станції метро «Імені О. С. Масельського» ухвалили 22 травня на засіданні виконавчого комітету міськради. Минулого року навчальні класи облаштували на п’яти станціях: «Перемога», «Університет», «Метробудівників», «Тракторний завод» та «Академіка Павлова».