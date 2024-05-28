“Дитинство одне”: у Харкові погодили формат останніх дзвоників і випускних
Останні дзвоники в Харкові проходитимуть в онлайн-форматі, за винятком тих класів, які навчаються у підземних школах. Для них проведуть заходи. Щодо випускних, то свята так само можливі лише в укриттях.
Про це повідомила на брифінгу за підсумками навчального року керівниця департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.
“Усі 104 тисячі дітей почують останній дзвоник у своїх гаджетах. Але там, де діти знаходяться в повній безпеці, тобто в метрошколі, в підземній школі, ми зробимо для них якісь символічні свята, привітаємо, може, трохи з ними пограємо, будемо їх розважати. Подарунки вже придумали”, – розповіла Деменко.
Тобто офлайн-дзвінок буде лише для тих дітей, які навчаються у захисних спорудах. Для всіх інших – виключно онлайн, уточнила очільниця міськосвіти. Щодо випускних, то є думки і про онлайн, і про офлайн, додала вона.
“Усе одно батькам необхідно буде прийти в заклад і особисто забрати документи. Тому, я думаю, якщо навіть безпекова ситуація не дозволить нам провести святковий випускний вечір, то директор в укритті, особисто при врученні документів зможе привітати і батьків, і дітей просто у звичайному спілкуванні. Багато хто говорить, що там, яке свято, війна. Війна – це для нас, а дитинство одне. Діти не повинні весь час бути в якомусь негативі. Вони повинні радіти, сміятись, бо їм ще жити. І нам потрібно, щоб в цей тяжкий проміжок часу в дітей було якнайбільше позитивних емоцій, щоб на їхній психіці, на їхньому подальшому житті ця трагедія якнайменше відображалась”, – пояснила Деменко.
Цьогоріч випускаються 8,5 тисяч одинадцятикласників, випускників дев’ятих класів – майже 10 тисяч, і багато хто з них піде до професійно-технічних навчальних закладів або коледжів.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 15:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останні дзвоники в Харкові проходитимуть в онлайн-форматі, за винятком тих класів, які навчаються у підземних школах. Для них проведуть заходи. Щодо випускних, то свята так само можливі лише в укриттях".