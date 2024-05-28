Детство одно: в Харькове определились с форматом последних звонков и выпускных
Последние звонки в Харькове будут проходить в онлайн-формате, за исключением тех классов, которые учатся в подземных школах. Для них проведут мероприятия. Что касается выпускных, то праздники так же возможны только в укрытиях.
Об этом рассказала на брифинге по итогам учебного года руководитель департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.
«Все 104 тысячи детей услышат последний звонок в своих гаджетах. Но там, где дети находятся в полной безопасности, то есть в метрошколе, в подземной школе, мы сделаем для них какие-то символические праздники, поздравим, может, немного с ними поиграем, будем их развлекать. Подарки уже придумали», — рассказала Деменко.
То есть офлайн-звонок будет только для тех детей, которые учатся в защитных сооружениях. Для всех остальных — исключительно онлайн, уточнила руководитель горобразования. Что касается выпускных, то есть мысли и об онлайн-, и об офлайн-формате, добавила она.
«Все равно родителям необходимо будет прийти в заведение и лично забрать документы. Поэтому, я думаю, если даже ситуация с безопасностью не позволит нам провести праздничный выпускной вечер, то директор в укрытии, лично при вручении документов сможет поздравить и родителей, и детей просто в обычном общении. Многие говорят, что какой праздник — война. Война — это для нас, а детство одно. Дети не должны все время быть в каком-то негативе. Они должны радоваться, смеяться, потому что им еще жить. И нам нужно, чтобы в этот тяжелый промежуток времени у детей было как можно больше положительных эмоций, чтобы на их психике, на их дальнейшей жизни эта трагедия меньше отражалась», — пояснила Деменко.
Читайте также: Школ под землей в Харькове пока хватает на 8% учащихся — более 3 тысяч детей
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: выпускные, Деменко, последний звонок, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Детство одно: в Харькове определились с форматом последних звонков и выпускных»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 15:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последние звонки в Харькове будут проходить в онлайн-формате, за исключением тех классов, которые учатся в подземных школах. Для них проведут мероприятия. Что касается выпускных, то праздники так же возможны только в укрытиях".