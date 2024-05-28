Детство одно: в Харькове определились с форматом последних звонков и выпускных

Последние звонки в Харькове будут проходить в онлайн-формате, за исключением тех классов, которые учатся в подземных школах. Для них проведут мероприятия. Что касается выпускных, то праздники так же возможны только в укрытиях.

Об этом рассказала на брифинге по итогам учебного года руководитель департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

«Все 104 тысячи детей услышат последний звонок в своих гаджетах. Но там, где дети находятся в полной безопасности, то есть в метрошколе, в подземной школе, мы сделаем для них какие-то символические праздники, поздравим, может, немного с ними поиграем, будем их развлекать. Подарки уже придумали», — рассказала Деменко.

То есть офлайн-звонок будет только для тех детей, которые учатся в защитных сооружениях. Для всех остальных — исключительно онлайн, уточнила руководитель горобразования. Что касается выпускных, то есть мысли и об онлайн-, и об офлайн-формате, добавила она.

«Все равно родителям необходимо будет прийти в заведение и лично забрать документы. Поэтому, я думаю, если даже ситуация с безопасностью не позволит нам провести праздничный выпускной вечер, то директор в укрытии, лично при вручении документов сможет поздравить и родителей, и детей просто в обычном общении. Многие говорят, что какой праздник — война. Война — это для нас, а детство одно. Дети не должны все время быть в каком-то негативе. Они должны радоваться, смеяться, потому что им еще жить. И нам нужно, чтобы в этот тяжелый промежуток времени у детей было как можно больше положительных эмоций, чтобы на их психике, на их дальнейшей жизни эта трагедия меньше отражалась», — пояснила Деменко.