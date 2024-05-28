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Школ под землей в Харькове пока хватает на 8% учащихся — более 3 тысяч детей

Общество 15:04   28.05.2024
Елена Нагорная
Школ под землей в Харькове пока хватает на 8% учащихся — более 3 тысяч детей

Более 3 тысяч детей в Харькове сейчас учится офлайн. Это 8% от общего количества школьников, находящихся в городе, рассказала на брифинге по итогам учебного года руководитель департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

По ее словам, дети посещают занятия на пяти станциях метро, в противорадиационном укрытии в школе №173, а также в подземной школе в Индустриальном районе.

«В целом это 3146 детей, но мы сейчас работаем над расширением ячеек в метрополитене, в ПРУ и планируем строительство новых подземных школ… Сейчас в Харькове находятся 54 тысячи детей. Всего по сети мы обучаем 104 тысячи детей, то есть всех по всему миру. А в Харькове чуть больше 50% — 54 тысячи. Если мы возьмем чуть больше 3 тысяч, то это где-то 8%. Это немного, но это то, что мы сейчас имеем», — рассказала Деменко.

Она также уточнила, что 35% детей находятся за границей. Что касается учителей, то в Харькове остаются почти 80%. Также в городе находятся 100% руководителей учебных заведений.

Деменко напомнила, что обучение в смешанном формате стартовало в городе в сентябре 2023 года — с открытием метрошколы. До этого был только онлайн.

«В начале мая мы начали обучение в так называемой подземной школе, но это противорадиационное укрытие, где учатся одновременно более 400 детей. То есть мы ежедневно в две смены имеем возможность охватить почти 900 детей обучением. Это действительно серьезное достижение, потому что эти центры — это единственные такие примеры, которые мы имеем в нашей стране», — подчеркнула руководитель горообразования.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 15:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 3 тысяч детей в Харькове сейчас учится офлайн. Это 8% от общего количества школьников, находящихся в городе, рассказала на брифинге по итогам учебного года руководитель департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.".