НМТ в Харькове будущие абитуриенты сдают под землей — Терехов

Основная сессия национального мультипредметного теста стартовала 18 мая. В Харькове будущие абитуриенты сегодня сдавали НМТ в безопасных помещениях, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Мы организовали так, чтобы дети имели возможность сдавать эти экзамены под землей, там где есть все, чтобы они находились в безопасных условиях. Это противорадиационные укрытия, подземная школа, станции метрополитена, наши вузы, в которых есть сертифицированные укрытия. Там действительно безопасно», — сказал Терехов.

Также он напомнил, что учебный год в школах Харькова традиционно завершится 31 мая.

«Очень много детей сегодня учится в режиме онлайн. У нас работает метрошкола и настоящая школа под землей. Это очень важно сегодня. Дети довольны, они так соскучились по школе. Я когда общаюсь, приезжаю в эти школы, то у детей такое, классное настроение», — констатировал мэр.

Как ранее сообщали в ХОВА, на тестирование, которое продлится с 18 мая по 21 июня, на Харьковщине зарегистрировались около 13 тысяч человек, что почти на тысячу больше в сравнении с 2023 годом. По состоянию на конец апреля в одиннадцати населенных пунктах региона создали 49 временных экзаменационных центров, из них в Харькове – 34.