НМТ в Харькове будущие абитуриенты сдают под землей — Терехов
Основная сессия национального мультипредметного теста стартовала 18 мая. В Харькове будущие абитуриенты сегодня сдавали НМТ в безопасных помещениях, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
«Мы организовали так, чтобы дети имели возможность сдавать эти экзамены под землей, там где есть все, чтобы они находились в безопасных условиях. Это противорадиационные укрытия, подземная школа, станции метрополитена, наши вузы, в которых есть сертифицированные укрытия. Там действительно безопасно», — сказал Терехов.
Также он напомнил, что учебный год в школах Харькова традиционно завершится 31 мая.
«Очень много детей сегодня учится в режиме онлайн. У нас работает метрошкола и настоящая школа под землей. Это очень важно сегодня. Дети довольны, они так соскучились по школе. Я когда общаюсь, приезжаю в эти школы, то у детей такое, классное настроение», — констатировал мэр.
Как ранее сообщали в ХОВА, на тестирование, которое продлится с 18 мая по 21 июня, на Харьковщине зарегистрировались около 13 тысяч человек, что почти на тысячу больше в сравнении с 2023 годом. По состоянию на конец апреля в одиннадцати населенных пунктах региона создали 49 временных экзаменационных центров, из них в Харькове – 34.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: абитуриенты, метрошкола, нмт, обращование, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «НМТ в Харькове будущие абитуриенты сдают под землей — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 15:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основная сессия национального мультипредметного теста стартовала 18 мая. В Харькове будущие абитуриенты сегодня сдавали НМТ в безопасных помещениях".