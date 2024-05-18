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НМТ у Харкові майбутні абітурієнти здають під землею – Терехов

Суспільство 15:52   18.05.2024
Олена Нагорна
НМТ у Харкові майбутні абітурієнти здають під землею – Терехов

Основна сесія національного мультипредметного тесту розпочалася 18 травня. У Харкові майбутні абітурієнти сьогодні здавали НМТ у безпечних приміщеннях, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Ми організували так, щоб діти мали змогу складати ці іспити під землею, там де є все, щоб вони перебували в безпечних умовах. Це протирадіаційні укриття, підземна школа, станції метрополітену, наші виші, в яких є сертифіковані укриття. Там дійсно безпечно”, – сказав Терехов.

Також він нагадав, що навчальний рік у школах Харкова традиційно завершиться 31 травня.

“Дуже багато дітей сьогодні навчається у режимі онлайн. У нас працює метрошкола та справжня школа під землею. Це дуже важливо сьогодні. Діти задоволені, вони так скучили за школою. Я коли спілкуюся, приїжджаю до цих шкіл, то в дітей такий, класний настрій”, – констатував мер.

Як повідомляли у ХОВА наприкінці квітня, на тестування, яке триватиме з 18 травня по 21 червня, на Харківщині зареєструвалося близько 13 тисяч осіб, що майже на тисячу більше у порівнянні з 2023 роком. В одинадцяти населених пунктах регіону створили 49 тимчасових екзаменаційних центрів, з них у Харкові – 34.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основна сесія національного мультипредметного тесту розпочалася 18 травня. У Харкові майбутні абітурієнти сьогодні здавали НМТ у безпечних приміщеннях".