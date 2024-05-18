НМТ у Харкові майбутні абітурієнти здають під землею – Терехов
Основна сесія національного мультипредметного тесту розпочалася 18 травня. У Харкові майбутні абітурієнти сьогодні здавали НМТ у безпечних приміщеннях, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
“Ми організували так, щоб діти мали змогу складати ці іспити під землею, там де є все, щоб вони перебували в безпечних умовах. Це протирадіаційні укриття, підземна школа, станції метрополітену, наші виші, в яких є сертифіковані укриття. Там дійсно безпечно”, – сказав Терехов.
Також він нагадав, що навчальний рік у школах Харкова традиційно завершиться 31 травня.
“Дуже багато дітей сьогодні навчається у режимі онлайн. У нас працює метрошкола та справжня школа під землею. Це дуже важливо сьогодні. Діти задоволені, вони так скучили за школою. Я коли спілкуюся, приїжджаю до цих шкіл, то в дітей такий, класний настрій”, – констатував мер.
Як повідомляли у ХОВА наприкінці квітня, на тестування, яке триватиме з 18 травня по 21 червня, на Харківщині зареєструвалося близько 13 тисяч осіб, що майже на тисячу більше у порівнянні з 2023 роком. В одинадцяти населених пунктах регіону створили 49 тимчасових екзаменаційних центрів, з них у Харкові – 34.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абитуриенты, метрошкола, нмт, обращование, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «НМТ у Харкові майбутні абітурієнти здають під землею – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 15:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основна сесія національного мультипредметного тесту розпочалася 18 травня. У Харкові майбутні абітурієнти сьогодні здавали НМТ у безпечних приміщеннях".