Майже 50 тимчасових екзаменаційних центрів для НМТ створили на Харківщині

Тестування триватиме на Харківщині з 18 травня до 21 червня 2024 року, розповіла директор департаменту науки та освіти ХОВА Ольга Безпалова.

Цьогоріч кількість зареєстрованих учасників для проходження НМТ в області складає близько 13 тисяч осіб, що майже на 1 тисячу більше у порівнянні з 2023 роком, повідомила директорка департаменту науки і освіти ХОВА Ольга Безпалова.

Наразі вживають заходи щодо облаштування захисних споруд і створення в них тимчасових екзаменаційних центрів для проведення НМТ.

«На сьогодні в 11 населених пунктах регіону вже створено 49 тимчасових екзаменаційних центрів, з них у Харкові – 34; Пісочині, Балаклії, Краснограді, Лозовій, Чугуєві – по 2; Богодухові, Валках, Ізюмі, Кегичівці й селі Лиман Слобожанської громади – по 1», – зазначила Ольга Безпалова.

Всі ТЕЦ облаштовані комп’ютерною технікою, джерелами резервного живлення електроенергії, пальним для їх безперебійної роботи, сталим Інтернет-зв’язком, у тому числі Starlink, додала директорка департаменту науки і освіти ХОВА.