Майже 50 тимчасових екзаменаційних центрів для НМТ створили на Харківщині
Тестування триватиме на Харківщині з 18 травня до 21 червня 2024 року, розповіла директор департаменту науки та освіти ХОВА Ольга Безпалова.
Цьогоріч кількість зареєстрованих учасників для проходження НМТ в області складає близько 13 тисяч осіб, що майже на 1 тисячу більше у порівнянні з 2023 роком, повідомила директорка департаменту науки і освіти ХОВА Ольга Безпалова.
Наразі вживають заходи щодо облаштування захисних споруд і створення в них тимчасових екзаменаційних центрів для проведення НМТ.
«На сьогодні в 11 населених пунктах регіону вже створено 49 тимчасових екзаменаційних центрів, з них у Харкові – 34; Пісочині, Балаклії, Краснограді, Лозовій, Чугуєві – по 2; Богодухові, Валках, Ізюмі, Кегичівці й селі Лиман Слобожанської громади – по 1», – зазначила Ольга Безпалова.
Всі ТЕЦ облаштовані комп’ютерною технікою, джерелами резервного живлення електроенергії, пальним для їх безперебійної роботи, сталим Інтернет-зв’язком, у тому числі Starlink, додала директорка департаменту науки і освіти ХОВА.
Читайте також: 17 тисяч абітурієнтів Харківщини складатимуть мультипредметний тест цього року
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: нмт, тест, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Майже 50 тимчасових екзаменаційних центрів для НМТ створили на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 17:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тестування триватиме на Харківщині з 18 травня до 21 червня 2024 року, розповіла директор департаменту науки та освіти ХОВА Ольга Безпалова.".