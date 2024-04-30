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Майже 50 тимчасових екзаменаційних центрів для НМТ створили на Харківщині

Суспільство 17:52   30.04.2024
Оксана Якушко
Майже 50 тимчасових екзаменаційних центрів для НМТ створили на Харківщині

Тестування триватиме на Харківщині з 18 травня до 21 червня 2024 року, розповіла директор департаменту науки та освіти ХОВА Ольга Безпалова.

Цьогоріч кількість зареєстрованих учасників для проходження НМТ в області складає близько 13 тисяч осіб, що майже на 1 тисячу більше у порівнянні з 2023 роком, повідомила директорка департаменту науки і освіти ХОВА Ольга Безпалова.

Наразі вживають заходи щодо облаштування захисних споруд і створення в них тимчасових екзаменаційних центрів для проведення НМТ.

«На сьогодні в 11 населених пунктах регіону вже створено 49 тимчасових екзаменаційних центрів, з них у Харкові – 34; Пісочині, Балаклії, Краснограді, Лозовій, Чугуєві – по 2; Богодухові, Валках, Ізюмі, Кегичівці й селі Лиман Слобожанської громади – по 1», – зазначила Ольга Безпалова.

Всі ТЕЦ облаштовані комп’ютерною технікою, джерелами резервного живлення електроенергії, пальним для їх безперебійної роботи, сталим Інтернет-зв’язком, у тому числі Starlink, додала директорка департаменту науки і освіти ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 17:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тестування триватиме на Харківщині з 18 травня до 21 червня 2024 року, розповіла директор департаменту науки та освіти ХОВА Ольга Безпалова.".