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Около 50 временных экзаменационных центров для НМТ создали на Харьковщине

Общество 17:52   30.04.2024
Оксана Якушко
Около 50 временных экзаменационных центров для НМТ создали на Харьковщине Фото: ХОВА

Тестирование продлится на Харьковщине с 18 мая по 21 июня 2024 года, рассказала директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова.

В этом году количество зарегистрированных участников для прохождения НМТ в области составляет около 13 тысяч человек, что почти на 1 тысячу больше по сравнению с 2023 годом, сообщила директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова.

В настоящее время принимаются меры по обустройству защитных сооружений и созданию в них временных экзаменационных центров для проведения НМТ.

«На сегодня в 11 населенных пунктах региона уже создали 49 временных экзаменационных центров, из них в Харькове – 34; Песочине, Балаклее, Краснограде, Лозовой, Чугуеве – по 2; Богодухове, Валках, Изюме, Кегичевке и селе Лиман Слобожанской громады – по 1», – отметила Ольга Безпалова.

Все ТЭЦ оснащены компьютерной техникой, источниками резервного питания электроэнергии, горючим для их бесперебойной работы, постоянной интернет-связью, в том числе Starlink, добавила директор департамента науки и образования ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тестирование продлится на Харьковщине с 18 мая по 21 июня 2024 года, рассказала директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова.".