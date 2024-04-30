Около 50 временных экзаменационных центров для НМТ создали на Харьковщине
Тестирование продлится на Харьковщине с 18 мая по 21 июня 2024 года, рассказала директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова.
В этом году количество зарегистрированных участников для прохождения НМТ в области составляет около 13 тысяч человек, что почти на 1 тысячу больше по сравнению с 2023 годом, сообщила директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова.
В настоящее время принимаются меры по обустройству защитных сооружений и созданию в них временных экзаменационных центров для проведения НМТ.
«На сегодня в 11 населенных пунктах региона уже создали 49 временных экзаменационных центров, из них в Харькове – 34; Песочине, Балаклее, Краснограде, Лозовой, Чугуеве – по 2; Богодухове, Валках, Изюме, Кегичевке и селе Лиман Слобожанской громады – по 1», – отметила Ольга Безпалова.
Все ТЭЦ оснащены компьютерной техникой, источниками резервного питания электроэнергии, горючим для их бесперебойной работы, постоянной интернет-связью, в том числе Starlink, добавила директор департамента науки и образования ХОВА.
Читайте также: 17 тысяч абитуриентов Харьковщины будут сдавать мультипредметный тест
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: нмт, тест, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Около 50 временных экзаменационных центров для НМТ создали на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 17:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тестирование продлится на Харьковщине с 18 мая по 21 июня 2024 года, рассказала директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова.".