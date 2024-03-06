17 тысяч абитуриентов Харьковщины будут сдавать мультипредметный тест
Харьковщина уже третий год будет проводить этот тест в условиях режима военного положения, сообщили в ХОВА.
В Харьковской области планируют создать около 50 временных экзаменационных центров в 10 населенных пунктах области, сообщила директор Департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова.
Регистрация основной сессии начинается уже на следующей неделе – 14 марта и продлится до 11 апреля. За это время абитуриенты могут зарегистрироваться в своих кабинетах и предоставить все необходимые документы. Для тех лиц, которые не смогут по какой-либо причине это сделать в течение определенного срока, будет дополнительная возможность с 10 по 15 мая.
Основное внимание уделяют созданию безопасного образовательного пространства.
«Наша главная задача – создать безопасные условия, чтобы дети сдали национальный мультипредметный тест и поступили в те учреждения высшего образования, которые они планируют», – говорит Ольга Безпалова.
В свою очередь директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко отметил, что в этом году НМТ будет содержать 4 блока задач, 3 из которых обязательны, а четвертый по выбору поступающего. Обязательные учебные предметы – украинский язык, математика, история Украины, а на выбор – украинская литература, один из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия, физика и география. Участники самостоятельно выбирают четвертый предмет НМТ и должны указать его при регистрации.
«НМТ будет проходить в один день. Тестирование будет длиться 240 минут. Два предмета (украинский язык и математика) до перерыва и два (История Украины и предмет по выбору) после него» – сказал Александр Сидоренко.
Для выполнения заданий каждого предметного теста ориентировочно отведено по 60 минут – участники смогут самостоятельно распределять свое время в пределах первого и второго блока. После первого блока у участников НМТ будет 20 минут перерыва.
Информацию о результатах основной сессии НМТ по шкале 100-200 баллов разместят на персональных страницах участников тестирования до 2 июля 2024 года, дополнительной сессии – до 26 июля 2024 года.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: абитуриент, мультипредметный тест, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 17:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина уже третий год будет проводить этот тест в условиях режима военного положения, сообщили в ХОВА.".