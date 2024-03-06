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17 тисяч абітурієнтів Харківщини складатимуть мультипредметний тест цього року

Суспільство 17:39   06.03.2024
Оксана Якушко
17 тисяч абітурієнтів Харківщини складатимуть мультипредметний тест цього року

Харківщина вже третій рік проводитиме цей тест в умовах режиму воєнного стану, повідомили у ХОВА.

На Харківщині планують створити близько 50 тимчасових екзаменаційних центрів у 10 населених пунктах  області, повідомила директорка Департаменту науки і освіти ХОВА Ольга Безпалова.

Реєстрація основної сесії починається вже наступного тижня  – 14 березня і триватиме до 11 квітня. Протягом цього часу абітурієнти можуть зареєструватися у своїх кабінетах і подати усі необхідні документи. Для тих осіб, які не зможуть з будь-яких причин це зробити протягом визначеного терміну, буде додаткова можливість із 10 по 15 травня.

Основна увага приділяється створенню безпечного освітнього простору.

«Наше головне завдання – створення безпечних умов для того, щоб діти склали національний мультипредметний тест і вступили до тих закладів вищої освіти, які вони планують», – говорить Ольга Безпалова.

У свою чергу директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко зауважив, що в цьому році НМТ міститиме 4 блоки завдань, 3 з яких обов’язкові, а четвертий на вибір вступника. Обов’язкові навчальні предмети – українська мова, математика, історія України, а на вибір – українська література, одна з іноземних мов ( англійська, німецька, французька або іспанська ), біологія, хімія, фізика та географія. Учасники самостійно обирають четвертий предмет НМТ та мають вказати його під час реєстрації.

«НМТ для учасника проходитиме в один день. Тестування проходитиме 240 хвилин. Два предмети (українська мова та математика) до перерви та два (Історія України та предмет за вибором) після неї» – сказав Олександр Сидоренко.

На виконання завдань кожного предметного тесту орієнтовно відведено по 60 хвилин – учасники зможуть самостійно розподіляти свій час в межах першого та другого блоку. Після першого блоку учасники НМТ матимуть 20 хвилин перерви.

Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100-200 балів розмістять на персональних сторінках учасників тестування до 2 липня 2024, додаткової сесії – до 26 липня 2024 року.

Читайте також: Виші Харкова у війну збільшили набір і відкрили представництва за кордоном

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 17:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина вже третій рік проводитиме цей тест в умовах режиму воєнного стану, повідомили у ХОВА.".