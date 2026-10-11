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Синєгубов повідомив про наслідки російських ударів по регіону

Події 08:46   11.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов повідомив про наслідки російських ударів по регіону

Шестеро людей постраждали через удари по дев’яти населених пунктах регіону, а також Харкову, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали шість людей, зокрема дитина. У м. Харків зазнали поранень жінки 42, 53, 63 років та 46-річний чоловік, гостру реакцію на стрес отримала 32-річна жінка; у с. Хотімля Старосалтівської громади поранено 14-річного хлопця“, – зазначив хлопець.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • ракета;
  • КАБ;
  • п’ять БпЛА типу «молния»;
  • шість fpv-дронів;
  • 172 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2026 в 08:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шестеро людей постраждали через удари по дев’яти населених пунктах регіону, а також Харкову, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.".