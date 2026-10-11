Синєгубов повідомив про наслідки російських ударів по регіону

Шестеро людей постраждали через удари по дев’яти населених пунктах регіону, а також Харкову, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів постраждали шість людей, зокрема дитина. У м. Харків зазнали поранень жінки 42, 53, 63 років та 46-річний чоловік, гостру реакцію на стрес отримала 32-річна жінка; у с. Хотімля Старосалтівської громади поранено 14-річного хлопця“, – зазначив хлопець.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

ракета;

КАБ;

п’ять БпЛА типу «молния»;

шість fpv-дронів;

172 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах.